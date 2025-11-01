به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر شنبه در بازدید از پروژه ساختمان درمانگاه بسیجیان در شهر دلوار ضمن قدردانی از تلاش‌های انجام شده در اجرای این طرح، بر اهمیت تحول در زیرساخت‌های درمانی بخش دلوار تأکید کرد.

فرماندار تنگستان اظهار کرد: تحول در زیرساخت‌های درمانی بخش دلوار یکی از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه شهرستان است و اجرای پروژه‌هایی نظیر درمانگاه بسیجیان نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات درمانی و افزایش رضایتمندی مردم دارد و این مجموعه می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی، به کاهش هزینه‌های وارده بر مردم کمک کند.

وی افزود: با بهره‌برداری از این درمانگاه، بخشی از نیازهای پزشکی و خدمات عمومی مردم بخش دلوار تأمین خواهد شد و نیازی به مراجعه مردم به شهرهای پیرامونی برای دریافت خدمات درمانی نیست و انتظار می‌رود با همکاری بین دستگاه‌های اجرایی، روند تکمیل طرح با سرعت و کیفیت مطلوب ادامه یابد.

در پایان، فرماندار تنگستان با بیان اینکه پروژه پیشرفت فیزیکی خوبی دارد و تدابیر لازم برای تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز اندیشیده شده است، ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری‌های سازنده میان فرمانداری، بنیاد تعاون بسیج و سایر ارگان‌ها، شاهد بهره‌برداری از این مرکز درمانی در دهه فجر سال جاری باشیم و این طرح نقطه آغاز تحولی پایدار در حوزه سلامت بخش دلوار باشد.