تأکید عارف بر پایداری ارتباطات در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، آخرین وضعیت زیرساختهای ارتباطی کشور و نحوه ارائه خدمات در شرایط جنگی مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات انجامشده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه کرد و به تداوم پایداری شبکههای ارتباطی کشور با وجود فشارها و تهدیدات اشاره کرد.
معاون اول رئیسجمهور پس از استماع این گزارش، با اشاره به نقش زیرساختی ارتباطات در مدیریت کشور در شرایط بحرانی گفت: پایداری شبکههای ارتباطی از الزامات اداره کشور در شرایط جنگی است و استمرار این وضعیت نشاندهنده تلاش منسجم در این حوزه است.
وی افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای بیرونی مواجه است، حفظ ارتباطات پایدار نقش کلیدی در هماهنگی دستگاهها و تداوم خدمترسانی به مردم دارد و این مسیر باید با قوت دنبال شود.
ضرورت تداوم خدمات حیاتی و حمایت از کسبوکارها
عارف با تأکید بر اولویت تداوم خدمات حیاتی تصریح کرد: ارائه خدمات بدون اختلال باید در صدر برنامههای دستگاههای مسئول قرار گیرد و آمادگی کامل برای جلوگیری از هرگونه وقفه ضروری است.
وی همچنین بر حمایت از کسبوکارهای دیجیتال تأکید کرد و گفت: تسهیل دسترسی این کسبوکارها به زیرساختهای ارتباطی، بهویژه اینترنت، برای حفظ پویایی اقتصاد کشور ضروری است.
اینترنت؛ حق عمومی مردم
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر اهمیت دسترسی به اینترنت گفت: اینترنت امروز به یکی از نیازهای اساسی مردم تبدیل شده و باید بهعنوان یک حق عمومی برای همه شهروندان به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: هرگونه محدودسازی یا ایجاد تبعیض در دسترسی به اینترنت، موجب شکاف در بهرهمندی از فرصتهای دیجیتال خواهد شد و باید از آن پرهیز شود.
رد اینترنت طبقاتی
عارف تصریح کرد: دسترسی برابر و بدون تبعیض به اینترنت باید برای همه اقشار جامعه فراهم شود و سیاستگذاریها در این حوزه باید مبتنی بر عدالت دیجیتال باشد.
وی تأکید کرد: اینترنت طبقاتی و هرگونه سازوکار مبتنی بر تفکیک دسترسی، با رویکرد عدالتمحور دولت همخوانی ندارد.
گزارش وزیر ارتباطات از پایداری شبکهها
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این دیدار با اشاره به شرایط جنگی کشور گفت: شبکههای ارتباطی با وجود تهدیدات، پایدار باقی ماند و خدمترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافت.
وی افزود: این پایداری نتیجه تلاش شبانهروزی مجموعه ارتباطات و هماهنگی میان بخشهای مختلف حاکمیت بود که امکان ارائه مستمر خدمات را فراهم کرد.
تداوم خدمات و حمایت از کسبوکارهای دیجیتال
هاشمی با تأکید بر تداوم خدمات حیاتی تصریح کرد: خدمات ارتباطی و دیجیتال در حوزههای مختلف بدون اختلال در اختیار مردم قرار گرفت و تلاش شد کوچکترین وقفهای در زندگی روزمره شهروندان ایجاد نشود.
وی همچنین از اقدامات انجامشده برای تسهیل دسترسی کسبوکارها به اینترنت خبر داد و گفت: رفع موانع دسترسی، پایدارسازی سرویسها و حمایت از کسبوکارهای اینترنتی از محورهای اصلی اقدامات وزارت ارتباطات در این دوره بوده است.
تأکید مشترک بر اینترنت عادلانه
وزیر ارتباطات در پایان تأکید کرد: دسترسی عادلانه و عمومی به اینترنت حق همه مردم است و سیاست این وزارتخانه فراهمسازی دسترسی باکیفیت و بدون تبعیض برای همه شهروندان است.
وی افزود: اینترنت طبقاتی و لیست سفید موضوعیتی ندارد و در سیاستگذاریهای این حوزه جایی نخواهد داشت.
نظر شما