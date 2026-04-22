پزشکیان: سپاه نماد برجسته اقتدار ملی و سپر دفاعی پولادین میهن است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز را یادآور تدبیر و دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در شکل‌گیری نهادی برخاسته از متن مردم دانست که در طول تاریخ انقلاب، نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از استقلال، امنیت و عزت کشور ایفا کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه این نهاد، آن را شجره‌ای طیبه و تنومند توصیف کرد که در مسیر پر فراز و نشیب انقلاب، همواره سایه‌گستر و اثرگذار بوده است.

پزشکیان همچنین با مرور کارنامه سپاه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، بر نقش این نهاد در دوران دفاع مقدس و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تأکید کرد و افزود که سپاه پاسداران باایمان، شجاعت و ابتکار عمل، توانسته است معادلات دشمنان را برهم زده و به‌عنوان سپری استوار از آرمان‌های انقلاب و کیان کشور صیانت کند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوم اردیبهشت‌ماه، یادآور تدبیر و دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن مردم که در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب، به شجره‌ای طیبه، تنومند و سایه‌گستر بدل شده و نقشی سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده در پاسداری از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی ایفا کرده است.

از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، سپاه در کارنامه پرافتخار خود، همگام با ارتش سرافراز و نیروهای بسیج مردمی، در دوران هشت سال دفاع مقدس و در مواجهه با انواع فتنه‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی، باایمان راسخ، شجاعت و ابتکار عمل، معادلات دشمنان را برهم زده و به‌عنوان سپری استوار، از آرمان‌های بلند انقلاب و کیان کشور صیانت کرده است.

در جنگ‌های تحمیلی اخیر آمریکایی و صهیونیستی، این نهاد انقلابی با واکنشی قاطع، هوشمندانه و ظفرمندانه، توطئه‌ها و اهداف شوم دشمنان را ناکام ساخت. این حماسه ماندگار، جلوه‌ای روشن از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی و برتری اراده ملت بزرگ ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و سلطه‌طلبی‌هاست.

این درخشش، ثمره سال‌ها مجاهدت خالصانه، آمادگی مستمر و روحیه جهادی پاسداران انقلاب است که با شناختی درست از تحولات نوین و پیچیدگی‌ جنگ‌های ترکیبی، توانسته‌اند امنیتی پایدار برای کشور به ارمغان آورند. علاوه بر آن، این نیروی برآمده از اراده ملی، با حضوری مؤثر در عرصه‌های سازندگی و خدمت‌رسانی، هرجا که کشور به توان علمی و تخصصی نیاز داشته، با تمام ظرفیت در کنار مردم و برای مردم حضور یافته است.

امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تکیه بر این سرمایه عظیم معنوی و مردمی، نماد برجسته اقتدار ملی و سپر دفاعی پولادین میهن اسلامی در برابر تهدیدات و دشمنی‌هاست و در پرتو تدابیر رهبری و با اتکاء به روحیه خودباوری و خودکفایی، مسیر تعالی، بالندگی و تقویت بنیه دفاعی کشور را با عزمی راسخ‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.

اینجانب، ضمن گرامیداشت مقام والای شهدای سرافراز سپاه پاسداران، از مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و دلاوری نیروهای مسلح، به‌ویژه فرماندهان، سرداران و پاسداران غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های معزز آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و توفیق روزافزون این نهاد انقلابی را در سایه عنایات الهی و تحت هدایت‌های داهیانه رهبری عالی‌قدر نظام اسلامی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران