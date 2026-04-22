۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

پزشکیان: سپاه نماد برجسته اقتدار ملی و سپر دفاعی پولادین میهن است

رئیس جمهور در پیام تبریکی به مناسبت فرارسیدن سالروز تأسیس سپاه پاسداران، گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نماد برجسته اقتدار ملی و سپر دفاعی پولادین میهن اسلامی در برابر دشمنی ها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این روز را یادآور تدبیر و دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در شکل‌گیری نهادی برخاسته از متن مردم دانست که در طول تاریخ انقلاب، نقشی تعیین‌کننده در پاسداری از استقلال، امنیت و عزت کشور ایفا کرده است.

رئیس جمهور با اشاره به جایگاه این نهاد، آن را شجره‌ای طیبه و تنومند توصیف کرد که در مسیر پر فراز و نشیب انقلاب، همواره سایه‌گستر و اثرگذار بوده است.

پزشکیان همچنین با مرور کارنامه سپاه از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون، بر نقش این نهاد در دوران دفاع مقدس و مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی تأکید کرد و افزود که سپاه پاسداران باایمان، شجاعت و ابتکار عمل، توانسته است معادلات دشمنان را برهم زده و به‌عنوان سپری استوار از آرمان‌های انقلاب و کیان کشور صیانت کند.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوم اردیبهشت‌ماه، یادآور تدبیر و دوراندیشی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در تأسیس نهاد مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن مردم که در تاریخ پرفراز و نشیب انقلاب، به شجره‌ای طیبه، تنومند و سایه‌گستر بدل شده و نقشی سرنوشت‌ساز و تعیین‌کننده در پاسداری از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی ایفا کرده است.

از آغاز پیروزی انقلاب تاکنون، سپاه در کارنامه پرافتخار خود، همگام با ارتش سرافراز و نیروهای بسیج مردمی، در دوران هشت سال دفاع مقدس و در مواجهه با انواع فتنه‌ها و تهدیدات داخلی و خارجی، باایمان راسخ، شجاعت و ابتکار عمل، معادلات دشمنان را برهم زده و به‌عنوان سپری استوار، از آرمان‌های بلند انقلاب و کیان کشور صیانت کرده است.

در جنگ‌های تحمیلی اخیر آمریکایی و صهیونیستی، این نهاد انقلابی با واکنشی قاطع، هوشمندانه و ظفرمندانه، توطئه‌ها و اهداف شوم دشمنان را ناکام ساخت. این حماسه ماندگار، جلوه‌ای روشن از اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی و برتری اراده ملت بزرگ ایران در برابر زیاده‌خواهی‌ها و سلطه‌طلبی‌هاست.

این درخشش، ثمره سال‌ها مجاهدت خالصانه، آمادگی مستمر و روحیه جهادی پاسداران انقلاب است که با شناختی درست از تحولات نوین و پیچیدگی‌ جنگ‌های ترکیبی، توانسته‌اند امنیتی پایدار برای کشور به ارمغان آورند. علاوه بر آن، این نیروی برآمده از اراده ملی، با حضوری مؤثر در عرصه‌های سازندگی و خدمت‌رسانی، هرجا که کشور به توان علمی و تخصصی نیاز داشته، با تمام ظرفیت در کنار مردم و برای مردم حضور یافته است.

امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با تکیه بر این سرمایه عظیم معنوی و مردمی، نماد برجسته اقتدار ملی و سپر دفاعی پولادین میهن اسلامی در برابر تهدیدات و دشمنی‌هاست و در پرتو تدابیر رهبری و با اتکاء به روحیه خودباوری و خودکفایی، مسیر تعالی، بالندگی و تقویت بنیه دفاعی کشور را با عزمی راسخ‌تر از گذشته ادامه می‌دهد.

اینجانب، ضمن گرامیداشت مقام والای شهدای سرافراز سپاه پاسداران، از مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و دلاوری نیروهای مسلح، به‌ویژه فرماندهان، سرداران و پاسداران غیور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و خانواده‌های معزز آنان صمیمانه قدردانی می‌کنم و توفیق روزافزون این نهاد انقلابی را در سایه عنایات الهی و تحت هدایت‌های داهیانه رهبری عالی‌قدر نظام اسلامی مسألت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

