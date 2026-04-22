عارف: روند تأمین کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اهمیت تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط حساس کشور، گفت: در این جلسه، مصوبه مربوط به تأمین ذخایر راهبردی اصلاح و پیشبینیهای لازم برای تکمیل ذخایر گندم و روغن انجام شد تا در هیچ شرایطی خللی در تأمین نیازهای مردم ایجاد نشود.
وی با تأکید بر آمادگی کامل دولت افزود: تأمین کالاهای اساسی از اولویتهای اصلی دولت است و با برنامهریزیهای انجامشده، روند تأمین و توزیع این اقلام با ثبات و بدون وقفه ادامه خواهد یافت.
معاون اول رئیسجمهور در ادامه با اشاره به سایر مصوبات جلسه هیأت وزیران گفت: در این نشست، هیأت وزیران با انجام مذاکرات وزارت دادگستری درباره برخی موافقتنامههای بینالمللی موافقت کرد و همچنین درخواست اولویت بررسی لایحه یکفوریتی جنایات بینالمللی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران، از جمله افزایش سرمایه این شرکت، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
عارف در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر آرامش و اطمینانبخشی به مردم گفت: دولت با رصد مستمر بازار و مدیریت دقیق منابع، اجازه نخواهد داد کوچکترین کمبودی در کالاهای اساسی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: تجربه ماههای اخیر نشان داده است که با اتکا به ظرفیتهای داخلی و همراهی مردم، کشور توان عبور از شرایط سخت را دارد و مسیر تأمین نیازهای مردم با قدرت ادامه خواهد یافت.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: مردم اطمینان داشته باشند که دولت در کنار آنان است و با برنامهریزی دقیق، آرامش بازار و امنیت معیشتی خانوارها حفظ خواهد شد.
