آرای کمیته استیناف فدراسیون ووشو در مورد خواهران منصوریان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده خاطیان انضباطی فدراسیون ووشو توسط اعضای کمیته استیناف با حضور تمامی اعضای این کمیته در محل فدراسیون برگزار شد که نتیجه رأی به شرح زیر است؛

«در خصوص تقاضای تجدید نظر خواهی آقای توحید اسدیان نسبت به رأی مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۵ کمیته انضباطی فدراسیون ووشو که به موجب آن تجدید نظر خواه به جهت ارتکاب تخلفات موضوع مواد ۴۷، ۵۶، ۶۱ و ۶۵ آیین نامه مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و ۱۴ ماه محرومیت از فعالیت ورزشی ووشو محکوم شده است، با مداقه در لایحه تجدید نظر خواهی ایشان و توجهاً به اوراق و مستندات پرونده و متن استشادیه تنظیمی که وقوع تخلف توسط آقای اسدیان را محرز و مسلم می نماید، ضمن تایید رأی بدوی مستنداً به مواد ۲۸، ۳۳، ۸۴، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ آیین نامه مذکور صرفاً مجازات ایشان به پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و ۸ ماه محرومیت از فعالیت ورزشی در رشته ووشو تقلیل داده می شود.رأی صادره قطعی است.»

«در خصوص تقاضای تجدید نظر خواهی خانم شهربانو منصوریان نسبت به رأی مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۵ کمیته انضباطی فدراسیون ووشو که به موجب آن تجدید نظر خواه به جهت ارتکاب تخلفات موضوع ماد ۶۱ آیین نامه مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو مصوب ۱۴۰۴به ۱۴ ماه محرومیت از فعالیت در رشته ورزشی ووشو و پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده است، با مداقه در لایحه دفاعیه تجدید نظر خواهی وکیل محترم خانم شهربانو منصوریان، ضمن جلب توجه وکیل محترم به مفاد آیین نامه جدید فدراسیون ووشو به ویژه ماده ۱۲ این آیین نامه در خصوص جهات شروع تعقیب، با توجه به تصویر و مستند سازی صفحه شخصی تجدید نظر خواه مضبوط در پرونده و ملاحظه محتویات صفحه اینستاگرام ایشان توسط اعضای کمیته استیناف و ادله متقن ارتکاب تخلف توسط ایشان و عدم ارائه مدرکی که بر اساس رأی بدوی خللی وارد نماید مستنداً به مواد ۵، ۹، ۱۲، ۱۷، ۱۸، ۲۴، ۹۱، ۹۲، ۹۳ ، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ آیین نامه یاد شده و این که تجدید نظر خواه دلایلی که موجب بی اعتباری رأی شود ارائه ننموده است ضمن رد تجدید نظر خواهی و تایید اساس رأی صرفاً جزای نقدی از یک میلیارد ریال به پانصد میلیون ریال و محرومیت از ۱۴ ماه به ۱۲ ماه تقلیل داده می شود. رآی صادره قطعی است.»

«در خصوص تقاضای تجدید نظر خواهی خانم سهیلا منصوریان نسبت به رأی مورخ ۲۵/۰۹/۱۴۰۵ کمیته انضباطی فدراسیون ووشو که به موجب آن تجدید نظر خواه به جهت ارتکاب تخلفات موضوع ماده ۶۱ آیین نامه مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو مصوب ۱۴۰۴ به ۱۰ ماه محرومیت از فعالیت در رشته ورزشی ووشو و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است، با مداقه در لایحه دفاعیه تجدید نظر خواه و انکار شدید ارتکاب تخلف از سوی ایشان و اذعان خانم شهربانو منصوریان به این که صفحه شخصی خانم سهیلا منصوریان در اختیار ایشان بوده و باز نشر توسط ایشان انجام شده است و توجهاً به حاکمیت اصل برائت و ضعف ادله ارتکاب تخلف از سوی تجدید نظر خواه، مستنداً به مواد ۹، ۱۸، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶ آیین نامه صدرالذکر و اصل سی و هفتم قانون اساسی رأی بر برائت تجدید نظر خواه خانم سهیلا منصوریان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.»