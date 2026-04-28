به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ووشو، طبق سنت سالیانه در پایان سال میلادی ۲۰۲۵ فدراسیون جهانی ووشو اقدام به معرفی کاندیداهای بهترین ووشوکار سال جهان کرد و با اعلام رسمی فدراسیون جهانی ووشو بهترینهای ووشو جهان در سال ۲۰۲۵ پس از رأیگیری مردمی معرفی شدند.
بر این اساس پس از بررسی عملکرد نامزدهای بهترین ووشوکاران سال توسط کمیته ورزشکاران IWUF نام شاهین بنیطالبی در لیست کاندیداهای احراز جایزه برترین تالوکار
سال ۲۰۲۵ قرار گرفت که با رأیگیری مردمی و با وجود رقابت سنگین با تالوکاران چینی، بنیطالبی بهعنوان برترین تالوکار دنیا در سال ۲۰۲۵ دست یافت.
شاهین بنیطالبی در سال ۲۰۲۵ موفق به کسب مدال طلای بازیهای جهانی چنگدو و مدال برنز رقابتهای ووشو قهرمانی جهان شده بود.
گفتنی است سال گذشته نیز زهرا کیانی به عنوان بهترین تالوکار جهان در سال ۲۰۲۴ انتخاب شده بود و با انتخاب بنی طالبی به عنوان برترین تالوکار سال ۲۰۲۵، عنوان برترین تالو جهان در ۲ سال متوالی به ایران تعلق گرفت.
