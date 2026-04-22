به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در جریان بازدید عملیات احداث خیابان از مسیر «سبزهمیدان» شهر خرمآباد در راستای تسهیل تردد مردم و تکمیل طرح آمادسازی پیرامون قلعه «فلکالافلاک»، اظهار داشت: همانطور که قبلاً به مردم خرمآباد وعده داده بودیم با همکاری فرمانده سپاه، پادگان امام حسین (ع) به محل جدید منتقل شده و طراحی داخلی محوطه قلعه «فلکالافلاک» نیز در حال اجرا است.
پیگیری طرح آمادهسازی پیرامون قلعه تاریخی «فلکالافلاک»
وی گفت: قبل از جنگ تحمیلی پادگان امام حسین (ع) در حال نقلوانتقال به ساختمان جدید بود که وارد جنگ شدیم و این پروژه با قدری توقف همراه شد.
استاندار لرستان، ادامه داد: به جهت ضرورت و اهمیت این پروژه، منتظر تعیین تکلیف وضعیت جنگ نماندیم و همانطور کار پشتیبانی از جنگ را ادامه میدهیم، پرداختن به مسائل جاری زندگی مردم را ادامه میدهیم که در این راستا یکی از ضرورتهای مورد تقاضای مردم، آزادسازی پیرامون قلعه «فلکالافلاک» است.
شاهرخی، تصریح کرد: بامداد امروز نیز باتوجهبه تخلیه پادگان امام حسین (ع)، عملیات ایجاد یک خیابان عریض از «سبزهمیدان» به سمت پل «صفوی» برای تسهیل تردد در این مسیر را آغاز کردیم.
وی با بیان اینکه این کار یک موضوع بسیار مهم برای تحقق آزادسازی حریم قلعه «فلکالافلاک» است، گفت: بر همین اساس باید شبانهروزی کار کنیم که سازمان همیاری شهرداریهای استان و دفتر فنی استانداری لرستان اقدامات لازم را پیگیری و انجام داده است و شهرداری خرمآباد نیز باید اقدامات مناسب در خیابان پیرامون قلعه «فلکالافلاک» را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهد.
ایجاد فضای سبز و محل اقامت در حریم «فلکالافلاک»
استاندار لرستان با اشاره به اینکه پادگان امام حسین (ع) طی دوفاز در اختیار مردم قرار میگیرد، افزود: در فاز اول پیرامون قلعه آزادسازی میشود، از خیابان «سبزهمیدان» وارد میدان «آیتالله کمالوند» میشویم و از کنار پل «صفوی» به خیابان ساحلی ورود میکنیم و از این طریق راه عریضی ایجاد میشود که مردم بتوانند راحت تردد کنند.
شاهرخی، ادامه داد: سپس دیوارهای پیرامون پادگان امام حسین (ع) هم برداشته میشود و عقبنشینی خواهند داشت و شهرداری خرمآباد طبق توافق با میراثفرهنگی گردشگری و صنایعدستی در دورتادور پادگان بهصورت مجزا، اقدام به ایجاد پارک و محیط مناسب با محوطه قلعه «فلکالافلاک» خواهد کرد تا محل مناسبی برای اقامت شبانهروزی یا ایجاد اماکن تفریحی فراهم شود.
وی گفت: از مقابل «۲۴ متری حکیم» تا «پل حاجی» و این محدوده که وارد ساحلی میشود، مسیری به عرض ۲۰ متر پیادهروسازی میشود که طرح زیبایی خواهد بود.
استاندار لرستان، افزود: تحول عمدهای در فضای شهری خرمآباد در حال شکلگیری است که طبق توافق و همکاری سپاه، سازمان همیاری شهرداری، میراثفرهنگی، شهرداری خرمآباد، شورای شهر و دفتر فنی استانداری با همدلی در حال انجام است.
ایجاد ۱۷ هکتار فضای گردشگری در حریم «فلکالافلاک»
شاهرخی افزود: رویداد جاودان و مهمی در مرکز استان رقم زده میشود، در محیط «باغ گلستان» و قلعه «فلکالافلاک» نیز مشاور یک فضای فوقالعاده بهتناسب بافت تاریخی قلعه «فلکالافلاک» طراحی و اجرا میکند؛ یعنی در فضای بیرونی و درونی، دو مشاور فعالیت دارند.
وی ادامه داد: بیش از ۱۷ هکتار محیط منحصربهفرد برای استفاده گردشگران فراهم میشود و نقطه عطفی برای تحول خرمآباد در مدت کوتاه با تسهیل تردد و رونق گردشگری صورت میگیرد.
استاندار لرستان با اشاره به حدود یک سال جلسه با وزارت میراثفرهنگی در این زمینه، گفت: مقدمات کار، جابهجایی کار سپاه، موافقت وزارت میراثفرهنگی و همکاری مدیرکل میراثفرهنگی برای اجرای کار در این منطقه بسیار حایز اهمیت بود و علاقهمندی شهردار خرمآباد هم نکته مثبت دیگری در این زمینه است.
برای کار، شبوروز نمیشناسیم
شاهرخی، افزود: خدمت به مردم را تعطیل نمیکنیم، همانطور که پشتیبانی جنگ را ادامه میدهیم و به فکر مایحتاج مردم هستیم البته تیم شهرداری در دوران جنگ تا صبح پایکار بودند و امشب نیز پایکار هستند تا این پروژه بهسرعت اجرا شود.
وی ادامه داد: به همین دلیل سحرگاه را برای کار انتخاب کردیم، برای کار، شبوروز نمیشناسیم و بهنوعی خیابان با ما است.
استاندار لرستان، گفت: ۱۸ دستگاه ماشینآلات مختلف مشغول کار هستند تا مزاحمت برای مردم و ترافیک ایجاد نشود و تقسیم کار هم صورتگرفته و کارهای اولیه از قبیل اقدامات سختافزاری و هماهنگی ملی را انجام دادیم.
شاهرخی، افزود: مسیر اولیه باز میشود سپس شهرداری با تمام توان در کوتاهترین مدت محیط مفرحی برای همشهریان ایجاد میکند.
نظر شما