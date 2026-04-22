  1. استانها
  2. لرستان
۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

کشف مواد مخدر از نوع تریاک در جاده خرم‌آباد - دورود

کشف مواد مخدر از نوع تریاک در جاده خرم‌آباد - دورود

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از کشف مواد مخدر از نوع تریاک در جاده خرم‌آباد - دورود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، اعلام کرد: مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، با اتکا به اشراف اطلاعاتی دقیق و تیزبینانه، از انتقال یک محموله مواد مخدر مطلع شدند.

متعاقب این خبر، با هماهنگی قضائی، تیم‌های عملیاتی واکنش سریع به محل اعزام و در یک اقدام ضربتی و قاطع، خودروی سواری حامل مواد افیونی را در محور مواصلاتی خرم‌آباد به دورود مورد ضربه قرار و توقیف کردند.

در بازرسی صورت‌گرفته از خودروی توقیفی، مقدار هفت کیلو و ۹۰۰ گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف شد.

در این راستا، دو نفر قاچاقی مواد مخدر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

پلیس استان لرستان بار دیگر هشدار می‌دهد که با عزم جدی، اشراف اطلاعاتی مستمر و همکاری ارزشمند مردم شریف، هیچ‌گونه فرصتی برای جولان سوداگران مرگ و مخلان نظم و امنیت اجتماعی باقی نخواهد گذاشت و با قاطعیت با مخلان جامعه و افراد فرصت‌طلب و سودجو که در پی گسترش دامنه اعتیاد هستند، برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6807977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها