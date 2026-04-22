۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

بررسی وضعیت ۴۹ مرکز درمانی آسیب‌دیده از جنگ در نشست کمیسیون بهداشت

در نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت مجلس با معاونان وزارت بهداشت، چالش‌های نظام سلامت در شرایط جنگی و وضعیت ۴۹ مرکز درمانی آسیب‌دیده در جنگ رمضان بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با رضوی، معاون درمان و خاتمی، معاون امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با محوریت بررسی چالش‌های نظام سلامت در شرایط جنگی برگزار شد.

در این نشست، وضعیت مراکز درمانی آسیب‌دیده در جریان جنگ مورد توجه قرار گرفت و موضوعات کلیدی حوزه سلامت در شرایط بحرانی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

سید محمد پاکمهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در این نشست ضمن تقدیر از تلاش‌های وزارت بهداشت و کادر درمان در ایام جنگ تحمیلی رمضان، بر لزوم اتخاذ رویکرد برنامه‌محور و ارائه راهکارهای عملیاتی برای پیشبرد اهداف حوزه سلامت تأکید کرد.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام سلامت و آسیب به ۴۹ مرکز درمانی، ضرورت مدیریت هدفمند و برنامه‌ریزی دقیق برای عبور از شرایط موجود را مورد تأکید قرار داد.

زهرا علیدادی

