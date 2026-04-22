هوش مصنوعی ۲۷۱ باگ موزیلا را شناسایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، با این وجود موزیلا جزئیاتی درباره پشتیبانی استفاده از مدل «کلاود مایتوس پرویو» (Claude Mythos Preview )به عنوان راهی برای محافظت از سرویس های حیاتی را به اشتراک گذاشته است. تیم موزیلا با استفاده از «مایتوس» توانستند ۲۷۱ شکاف در جدیدترین نسخه مرورگر فایرفاکس را ترمیم کنند.

موزیلا در این باره اعلام کرد: تاکنون ما هیچ دسته بندی یا پیچیدگی آسیب پذیری که انسان ها بتوانند بیابند اما این مدل نتواند ردیابی کند، نیافتیم.

پست وبلاگی موزیلا نشانه مثبتی برای پروژه «گلس وینگ» آنتروپیک به حساب می آید. واضح است که این شرکت هوش مصنوعی می خواهد هنگام معرفی محصولش خود را در بهترین موقعیت قرار دهد.

البته موزیلا اشاره کرده در مدت زمانی که با ابزار «کلاود مایتوس» کار کرده، این ابزار هوش مصنوعی به دلیل نبود زمان و منابع کافی نتوانسته هیچ گونه باگی که انسان نتواند بیابد، را شناسایی کند. این امر نشان می دهد هوش مصنوعی در حال حاضر قادر به نقض اقدامات امنیت سایبری فراتر از قابلیت های یک کاربر انسانی نیست.

اینکه سازمانی با موفقیت از هوش مصنوعی برای اهداف خیرخواهانه استفاده می‌کند، به طورحتم تغییر تازه‌ای در سرعت اخبار فناوری است. برای آن دسته از کاربران فایرفاکس که علاقه‌ای به استفاده از هیچ گونه هوش مصنوعی مولدی در مرورگر خود ندارند، موزیلا در چند ماه گذشته این امکان را فراهم کرده است که همه این موارد را خاموش کنند.