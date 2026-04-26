به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اندروید پلیس، «نوت بوک ال ام» متعلق به گوگل، یکی از ابزارهای هوش مصنوعی مفیدی است که در جریان کاری فرد یکپارچه می شود. به روز رسانی پیوسته گوگل سبب شده این دفتریادداشت هوش مصنوعی با یکپارچه سازی «جمینای» در دفترچه یادداشت ها بهبود یابد و قابلیت های آنها نیز افزوده شود. اکنون گوگل یکی دیگر از مشکلات استفاده «نوت بوک ال ام» را با افزودن قابلیت برچسب زنی خودکار منابع برطرف کرده است.

معمولا کاربران به طور مداوم منابعی به یادداشت های خود در «نوت بوک ال ام» اضافه می کنند. مشکل اینجاست که همیشه نمی توان منابع را برای سازماندهی بهتر به طور دستی طبقه بندی کرد یا برچسب زد. این امر در یادداشت هایی با بیش از ۱۰ منبع به یک چالش بزرگ تبدیل می شود.

گوگل با پشتیبانی از برچسب زنی خودکار و دسته بندی منابع این چالش را برطرف می کند، بنابراین لازم نیست کاربر فعالیت زیادی انجام دهد. این ویژگی زمانی فعال می شود که کاربر بیش از پنج منبع در یک یادداشت داشته باشد. اگر منابع در موضوعات مختلف تداخل داشته باشند، «نوت بوک ال ام» چند برچسب را برای دسته بندی موثرتر آنها تعریف می کند.

کاربر همچنین می تواند برای درک بهتر، برچسب ها را با استفاده از ایموجی ها تغییر نام دهد، دوباره سازماندهی و شخصی سازی کند. علاوه بر آن می توان یک منبع را به بیش از یک یادداشت در «نوت بوک ال ام» مرتبط کرد.