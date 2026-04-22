۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۹

دمای خوزستان تا جمعه ۳ درجه افزایش می‌یابد

اهواز - مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا روز جمعه روند افزایش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی امروز احتمال رگبارهای پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان وجود دارد و سپس تا روز جمعه جوی نسبتاً پایدار بر روی استان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت روند افزایش یک تا سه درجه‌ای دما در سطح استان مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: شمال خلیج فارس نیز تا اواخر وقت امروز مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: سامانه بارشی جدید از روز شنبه استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته امیدیه با ۳۰.۹ و دزپارت (دهدز) با هشت درجه سانتی‌گراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی گفت: در همین مدت اهواز به بیشینه دمای ۲۹.۴ و کمینه ۱۶.۷ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

