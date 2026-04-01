استقرار جوی نسبتاً پایدار در خوزستان تا اوایل هفته آینده

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده استقرار جوی نسبتاً پایدار در بیشتر مناطق استان است، هرچند در این مدت به دلیل عبور ریزموجها، افزایش ابر و بارشهای پراکنده بهویژه در ارتفاعات استان دور از انتظار نخواهد بود.
وی افزود: امروز در ساعاتی از بعدازظهر در مناطق غرب، جنوبغرب، جنوب و مرکز استان وزش باد بهصورت متوسط تا نسبتاً شدید پیشبینی میشود.
سبزهزاری ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز تا اوایل روز پنجشنبه مواج خواهد بود. همچنین از اواسط روز شنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان میشود که میتواند موجب افزایش ناپایداریهای جوی شود.
مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانهروز گذشته شادگان با ۲۸.۸ درجه سانتیگراد گرمترین و دزپارت (دهدز) با ۶ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی افزود: بیشینه دمای اهواز در این مدت به ۲۷.۸ درجه سانتیگراد رسیده است.
