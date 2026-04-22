احمدی: ۶ گواهینامه ایمنی آب در کرمانشاه صادر و تمدید شد

حشمت احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه ایمنی آب (Water Safety Plan) که از سوی سازمان جهانی بهداشت (WHO) توصیه شده، با رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر مدیریت ریسک، تمامی تهدیدهای احتمالی در زنجیره تأمین آب از حوضه آبریز تا مصرفکننده را شناسایی و کنترل میکند.
وی افزود: در چارچوب اجرای این برنامه در استان کرمانشاه، بهتازگی گواهینامه ایمنی آب برای شهر کرندغرب و روستای برفآباد در بخش مرکزی شهرستان اسلامآباد غرب صادر شده است.
مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب استان کرمانشاه تصریح کرد: همچنین گواهینامه ایمنی آب شهرهای هرسین و روانسر و مجتمعهای آبرسانی روستایی عمله و سیاهبید در بخش مرکزی شهرستان کرمانشاه پس از ارزیابیهای تخصصی تمدید شده است.
احمدی با اشاره به اینکه پیش از این نیز هفت شهر و پنج روستای استان موفق به دریافت این گواهینامه شده بودند، خاطرنشان کرد: اجرای برنامه ایمنی آب در شهرها و روستاها موجب ارتقای نظام نظارتی از «کنترل کیفیت» به «تضمین کیفیت» آب شرب شده و نقش مهمی در پیشگیری از بروز بحرانهای کیفی دارد.
وی ادامه داد: کمیته فنی برنامه ایمنی آب در استان کرمانشاه با مشارکت دستگاههایی از جمله ادارهکل حفاظت محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، شهرداریها و نماینده وزارت نفت تشکیل شده و با رویکرد هماندیشی و مطالبهگری در مسیر صیانت از منابع آبی و حفظ سلامت شهروندان فعالیت میکند.
