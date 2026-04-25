۳۷۵ هزار آزمایش کنترل کیفیت آب و فاضلاب در آذربایجان غربی انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نجفی در این زمینه با اشاره به نقش حیاتی آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب در دوران جنگ تحمیلی سوم اظهار کرد: در تجاوزآمریکا و رژیم صهیونی به کشور و در شرایط سخت ناشی از تجاوز نظامی، متخصصان و کارشناسان شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در آزمایشگاه‌ها با افزایش میزان پایش ها و انجام آزمایش‌های دقیق و مستمر، سلامت آب شرب شهرها و روستاها را تضمین کردند.

وی افزود: در این مدت آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب استان با انجام بیش از ۳۷۵ هزار آزمایش کلرسنجی، میکروبی و کدورت آب و همچنین بررسی ۳ هزار و ۵۰۰ پارامتر شیمیایی از منابع تامین آب، تصفیه خانه ها، مخازن و شبکه های توزیع اب شهرها و روستاهای استان، طیف گسترده‌ای از آلاینده‌های میکروبی و شیمیایی را مورد بررسی و سنجش قرار دادند.

وی گفت: در بخش ریزآلاینده های آلی و معدنی نیز بیش از یک هزار پارامتر مربوط به فلزات سنگین شامل سرب، جیوه، کادمیوم، آرسنیک و سایر عناصر سمی، سموم و مواد آلی اندازه گیری شدند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی با قدردانی از تلاش‌های همکاران مرکز پایش و آزمایشگاهها در دوران جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: با وجود تمامی مشکلات و چالش های ناشی از جنگ تحمیلی، مطلوبیت کلرسنجی های انجام شده، بالای ۹۹.۵ درصد و مطلوبیت نمونه های میکروبی نیز ۱۰۰ درصد بوده است.