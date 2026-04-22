۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

میز رسیدگی به امور دانشجویان ایرانی آسیب‌دیده از جنگ در خارج تشکیل شد

سازمان امور دانشجویان در اطلاعیه ای از تشکیل میز ویژه رسیدگی به امور دانشجویان ایرانی آسیب‌دیده از جنگ در خارج از کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ سازمان امور دانشجویان با هدف رسیدگی به مشکلات و امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج از کشور که در دوران جنگ تحمیلی دچار آسیب دیدگی شده‌اند، اقدام به تشکیل میز ویژه‌ای نموده است. این اقدام به ویژه شامل آن دسته از دانشجویانی است که در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس سکونت داشته و از تبعات جنگ متأثر گشته‌اند.

دانشجویان عزیز ایرانی که در خارج از کشور اقامت داشته و در ایام جنگ تحمیلی متحمل آسیب‌های ناشی از آن شده‌اند، می‌توانند جهت طرح و پیگیری مسائل و مشکلات خود، از طرق تلفن تماس: ۹۶۶۶۴۳۱۲-۰۲۱ (پاسخگو: جناب آقای پورعلی)، و پست الکترونیک: kh.robatjazi@saorg.ir با سازمان امور دانشجویان در ارتباط باشند.

سازمان امور دانشجویان بر لزوم رسیدگی به وضعیت این عزیزان تأکید کرده و تلاش خواهد نمود تا با همکاری و پیگیری‌های لازم، در جهت رفع موانع و مشکلات آنان گام بردارد.

کد مطلب 6808211
زهرا سیفی

