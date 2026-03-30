حمایت و صیانت از دانشجویان ایرانی مقیم خارج در صدر فعالیت‌ رایزنان

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکتر عباس قنبری باغستان با تأکید بر اهمیت صیانت از دانشجویان ایرانی در شرایط کنونی، بر استمرار فعالیت‌های سازمان امور دانشجویان در حوزه خدمات دانشجویی اشاره کرد و افزود: این خدمات شامل تمامی دانشجویان ایرانی مقیم خارج در اقصی نقاط جهان نیز هست و حمایت و صیانت از آنان و رسیدگی فوری به مسائلشان باید با همکاری نهادهای ذی‌ربط در اولویت تمامی دفاتر رایزنی علمی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت دیپلماسی علمی و ارتباط با دانشگاه‌ها و مراکز علمی جهان، از رایزنان علمی ایران خواست با حضور مستمر در دانشگاه‌های محل تحصیل دانشجویان ایرانی و تعامل مستقیم با مقامات دانشگاهی، ضمن روشنگری و تبیین شرایط جنگ تحمیلی، مسائل و موضوعات دانشجویان ایرانی را به طور ویژه پیگیری کنند.

معاون بورس و دانشجویان خارج، با اشاره به اینکه در یک ماه گذشته بیش از ۲۰ دانشگاه و مراکز علمی، تحقیقاتی و رفاهی وابسته به آنها مورد حمله مستقیم قرار گرفته است، از رایزنان علمی خواست با اطلاع‌رسانی و روشنگری در این زمینه، واقعیت و ماهیت اصلی حملات صورت‌گرفته علیه کشور را در مراکز علمی و دانشگاهی و نیز در محافل روشنفکری جهان تبیین کنند.

در ادامه نشست، رایزنان علمی و سرپرستان دانشجویان ایرانی در حوزه‌های آسیای شرقی و اقیانوسیه (مالزی)، حوزه شنگن و انگلیس (فرانسه)، روسیه و آسیای میانه (روسیه)، چین، کره جنوبی و ژاپن (چین)، شبه‌قاره هند (هندوستان) و ترکیه و اروپای شرقی (ترکیه) گزارشی از روند فعالیت دفاتر رایزنی علمی و وضعیت دانشجویان ایرانی در حوزه‌های مأموریتی خود ارائه کردند.

رایزنان علمی و سرپرستان دانشجویان ایرانی در پایان، ضمن محکومیت تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به میهن اسلامی، بر انجام اقدامات هماهنگ و منسجم برای انتقال صدای حقانیت جمهوری اسلامی ایران در این جنگ ظالمانه، ارتباط با دانشگاه‌ها و محافل علمی و روشنفکری در حوزه‌های مأموریت، و روشنگری درباره جنایات صورت‌گرفته در کشور و محکومیت حملات وحشیانه به مراکز علمی و نهادهای دانشگاهی تأکید کردند.