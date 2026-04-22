حذف تاییدیه داروهای خاص در ایام جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدمهدی ناصحی، با اشاره به تمدید پوشش بیمه‌ای بیمه‌شدگان، اظهار داشت: در طول جنگ تحمیلی سوم، تمامی بیمه‌هایی که اعتبار آنها به پایان رسیده بود، به‌صورت خودکار تا پایان فروردین‌ماه تمدید شد.

وی افزود: همچنین در خصوص بیمه‌های رایگان، هیچ‌گونه محدودیتی اعمال نشده تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد و اطلاعات جدید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت و به‌روزرسانی شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: یکی از اقدامات مهم، حذف فرآیند تاییدیه داروهای خاص بود تا در شرایط خاص در صورت بروز اختلال در سامانه‌ها یا عدم دسترسی به کارشناسان، داروخانه‌ها بتوانند بدون نیاز به تاییدیه بیمه خدمات دارویی را به بیماران ارائه دهند.

ناصحی همچنین به تمهیدات اندیشیده‌ شده در حوزه نسخه‌نویسی الکترونیک اشاره و تصریح کرد: با توجه به احتمال بروز اختلال یا کندی در سامانه نسخه‌نویسی، مقرر شد در چنین شرایطی نسخه‌های کاغذی نیز از سوی پزشکان و داروخانه‌ها پذیرفته شود تا روند ارائه خدمات بیمه‌ای به هیچ‌وجه متوقف نشود.

وی با تاکید بر تامین منابع مالی افزود: بخش عمده‌ای از مطالبات مراکز درمانی به‌ ویژه برای مراکز دولتی و خصوصی پیش از پایان سال گذشته و حدود دو هفته مانده به سال جدید، تخصیص و پرداخت شد و تمامی اعتبارات پیش‌بینی‌ شده نیز به‌ طور کامل جذب شده است.

ناصحی تصریح کرد: در صورت تداوم شرایط جنگی، قرارداد با مراکز درمانی، به‌ویژه بیمارستان‌های خصوصی، به‌صورت خودکار برای سه ماه تمدید می شود تا ارائه خدمات بدون وقفه ادامه یابد.

وی درباره تغییرات در پوشش دارویی، گفت: در فهرست داروهای تحت پوشش بیمه، متناسب با مصوبات سازمان غذا و دارو و شورای عالی بیمه، تغییراتی از جمله به‌روزرسانی قیمت‌ها و اضافه شدن برخی داروها اعمال شده که این موارد در سامانه‌ها بارگذاری و به مراکز ارائه‌ دهنده خدمات ابلاغ شده است.