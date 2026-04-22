لزوم رعایت دقیق اصول پدافند غیرعامل در صنایع نفتی

به گزارش خبرگزاری مهر، ذبیح الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن بازدید از وزارت نفت، طی نشستی با وزیر نفت به ارزیابی اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه در ایام جنگ تحمیلی سوم پرداخت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط خاص ناشی از جنگ، بر همراهی و حمایت کامل و همه‌جانبه این سازمان از مجموعه وزارت نفت تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد که بازرسی کل کشور در کنار نقش نظارتی، به عنوان بازویی کمکی برای پیشبرد اهداف استراتژیک انرژی در کشور عمل خواهد کرد.

رئیس سازمان بازرسی با قدردانی از عملکرد مطلوب وزارت نفت در مدیریت تأمین و توزیع سوخت، به‌ویژه در اوج سفرهای نوروزی و شرایط جنگی، از وزیر نفت و تمامی عوامل اجرایی قدردانی کرد.

وی همچنین بر ضرورت استمرار این «مدیریت هوشمند» و پیش‌بینی تدابیر لازم برای مقابله با بحران‌های احتمالی در آینده تأکید ورزید.

بخش دیگری از این نشست به بررسی نتایج بازدیدهای میدانی رئیس سازمان بازرسی از مجموعه‌های تابعه نظیر شرکت ملی گاز و انبار نفت شهران اختصاص یافت.

در این راستا، بر رعایت دقیق اصول پدافند غیرعامل در تمامی مناطق مرتبط با صنعت نفت در سراسر کشور به عنوان یک اولویت حیاتی تأکید شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با نگاهی ویژه به سرمایه انسانی، خواستار حمایت جدی از بخش کارگری و فنی صنعت نفت شد.

وی همچنین تاکید کرد که در بازسازی اماکن و تأسیسات آسیب دیده، سعی شود از بخش خصوصی توانمند و مجرب در امور نفت و پتروشیمی استفاده و در واگذاری امور به حسن سابقه پیمانکاران در انجام کارها توجه شود.

در پایان این دیدار، رئیس سازمان بازرسی ضمن آرزوی سلامت و موفقیت برای خادمان ملت در وزارت نفت، بر تداوم همکاری‌های دوجانبه جهت اعتلای صنعت انرژی کشور تأکید کرد.