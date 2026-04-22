۲۹۷ میلیارد ریال برای احیای قنوات سمنان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شاهینی بعد از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل جهاد کشاورزی استان سمنان از تفاهم نامه همکاری با بسیج سازندگی طی سال گذشته خبر داد و بیان کرد: هدف این همکاری مرمت و صیانت از منابع آبی مناطق کم برخوردار بوده است.

وی از اختصاص ۲۹۷ میلیارد ریال اعتبار برای احیا و مرمت سازه های آبی مناطق محروم استان سمنان خبر داد و بیان داشت: احیای قنات های این مناطق مورد تاکید است.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان سمنان این اقدام را فرصت ارزشمند برای توجه به سازه های آبی سنتی در مناطق روستایی برشمرد و ادامه داد: با این رویکرد شریان های حیاتی کشاورزی به مدار افزایش بهره وری باز خواهد گشت.

شاهینی به رعایت استانداردهای لازم در اجرای این قبیل پروژه ها تاکید کرد و اظهار داشت: این عملیات در شهرها و مناطق دور دست با حداکثر سرعت می بایست انجام شود.

وی این تعامل و همکاری با بسیج سازندگی را گامی برای رفت محرومیت خواند و ادامه داد: این اقدام امید بخشی به کشاورزان پیشرو در مناطق روستایی خواهد بود.