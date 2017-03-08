به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسین شاهینی با اشاره به‌ضرورت بهسازی کانال‌های آب کشاورزی استان اظهار داشت: احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی باهدف افزایش راندمان آبیاری در دستور کار دولت قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه کاهش میزان بارندگی و خشک‌سالی‌های متناوب سبب کمبود آب در اکثر مناطق کشور و به‌ویژه استان سمنان شده است، افزود: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی موجود و کاهش هدر رفت آب احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری سنتی در استان سمنان پیگیری می‌شود.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه امروز بهره‌وری آب در امر کشاورزی و آبیاری باید بسیار موردتوجه قرار گیرد گفت: وجود انهار سنتی انتقال آب به مزارع سبب هدر رفت شدید آب‌شده است.

شاهینی اضافه کرد: این هدر رفت آب سبب می‌شود تا آب کافی برای آبیاری مزارع تأمین نشده و شاهد کم آبیاری شدید مزارع باشیم.

وی خاطرنشان کرد: کاهش بهره‌وری آب که در اثر کم آبیاری شدید مزارع به وجود می‌آید سبب کاهش تولید می‌شود که باید به آن توجه کرد.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه بر اساس برآورد کارشناسان حدود شش هزار و ۵۰۰ کیلومتر کانال‌های آبیاری سنتی نیازمند بهسازی در استان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد دو هزار و ۴۵۱ کیلومتر تا پایان سال ۹۴ بازسازی شدند.

شاهینی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته‌شده برای بهسازی این کانال‌ها گفت: امسال از محل اعتبارات تملک دارائی‌های استانی اعتباری معادل ۵۳ هزار و ۳۱۵ میلیون ریال مصوب شد که مبلغ ۱۲ هزار و ۱۹۰ میلیون ریال آن برای احداث و بهسازی کانال‌ها آبیاری تخصیص داده شد.

وی از خریداری ۴۸ کیلومتر لوله پلی‌اتیلن برای بهسازی این کانال‌ها خبر داد و افزود: با خرید این میزان لوله ۹۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیرپوشش قرار می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست از اخذ و انجماد اسپرم از لوک های برتر شتر کشور خبر داد و گفت: در راستای پروژه توسعه شبکه تلقیح مصنوعی شتر با همکاری دانشگاه تهران تعداد ۵۰ دوز اسپرم از لوک های برتر شتر کشور که در ایستگاه طرود مستقر هستند اخذ و منجمد شده و در بانک ژن ایستگاه شتر نگه داری شد.

مصطفی شاه حسینی افزود: این عمل با هدف تلقیح مصنوعی شتر های ایستگاه در خارج از فصل تولید مثل و به منظور کوتاه کردن فاصله آبستنی و افزایش راندمان تولید مثل شتر استفاده می شود.