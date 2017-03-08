۱۸ اسفند ۱۳۹۵، ۱۳:۰۲

مدیر آب‌وخاک جهاد کشاورزی استان سمنان:

۶۵۰۰ کیلومتر کانال‌های آبیاری سنتی استان سمنان نیازمند بهسازی است

سمنان - مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: شش هزار و ۵۰۰ کیلومتر کانال‌های آبیاری سنتی استان نیازمند بهسازی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان، حسین شاهینی با اشاره به‌ضرورت بهسازی کانال‌های آب کشاورزی استان اظهار داشت: احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری عمومی باهدف افزایش راندمان آبیاری در دستور کار دولت قرارگرفته است.

وی با بیان اینکه کاهش میزان بارندگی و خشک‌سالی‌های متناوب سبب کمبود آب در اکثر مناطق کشور و به‌ویژه استان سمنان شده است، افزود: در راستای استفاده بهینه از منابع آبی موجود و کاهش هدر رفت آب احداث و بهسازی کانال‌های آبیاری سنتی در استان سمنان پیگیری می‌شود.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به اینکه امروز بهره‌وری آب در امر کشاورزی و آبیاری باید بسیار موردتوجه قرار گیرد گفت: وجود انهار سنتی انتقال آب به مزارع سبب هدر رفت شدید آب‌شده است.

شاهینی اضافه کرد: این هدر رفت آب سبب می‌شود تا آب کافی برای آبیاری مزارع تأمین نشده و شاهد کم آبیاری شدید مزارع باشیم.

وی خاطرنشان کرد: کاهش بهره‌وری آب که در اثر کم آبیاری شدید مزارع به وجود می‌آید سبب کاهش تولید می‌شود که باید به آن توجه کرد.

مدیر آب‌وخاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه بر اساس برآورد کارشناسان حدود شش هزار و ۵۰۰ کیلومتر کانال‌های آبیاری سنتی نیازمند بهسازی در استان وجود دارد، تصریح کرد: از این تعداد دو هزار و ۴۵۱ کیلومتر تا پایان سال ۹۴ بازسازی شدند.

شاهینی با اشاره به اعتبار در نظر گرفته‌شده برای بهسازی این کانال‌ها گفت: امسال از محل اعتبارات تملک دارائی‌های استانی اعتباری معادل ۵۳ هزار و ۳۱۵ میلیون ریال مصوب شد که مبلغ ۱۲ هزار و ۱۹۰ میلیون ریال آن برای احداث و بهسازی کانال‌ها آبیاری تخصیص داده شد.

وی از خریداری ۴۸ کیلومتر لوله پلی‌اتیلن برای بهسازی این کانال‌ها خبر داد و افزود: با خرید این میزان لوله ۹۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیرپوشش قرار می‌گیرد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی نیز در این نشست از اخذ و انجماد اسپرم از لوک های برتر شتر کشور خبر داد و گفت: در راستای پروژه توسعه شبکه تلقیح مصنوعی شتر با همکاری دانشگاه تهران تعداد ۵۰ دوز اسپرم از لوک های برتر شتر کشور  که در ایستگاه طرود مستقر هستند اخذ و منجمد شده و در بانک ژن ایستگاه شتر نگه داری شد.

مصطفی شاه حسینی افزود: این عمل با هدف تلقیح مصنوعی شتر های ایستگاه در خارج از فصل تولید مثل و به منظور کوتاه کردن فاصله آبستنی و افزایش راندمان تولید مثل شتر استفاده می شود.

