به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک، با اشاره به حمایت‌های مستمر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از استان، از وزیر و مجموعه این وزارتخانه قدردانی کرد.

قدردانی ویژه از حضور دو نوبتی وزیر میراث‌فرهنگی در لرستان

شاهرخی اظهار داشت: به طور ویژه از حضور دکتر صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طی دو نوبت به استان لرستان قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: این حضورهای میدانی نشان‌دهنده عزم جدی وزارتخانه برای پیگیری مسائل میراث‌فرهنگی استان است.

نگاه ویژه وزارتخانه به ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد

استاندار لرستان ادامه داد: وزیر میراث‌فرهنگی و مجموعه این وزارتخانه در سال گذشته نگاه ویژه‌ای به لرستان و ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد داشتند.

وی افزود: این نگاه ویژه، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت گردشگری استان است.

اعلام آمادگی برای حمایت مالی از ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و باغ گلستان

شاهرخی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علاوه بر حمایت‌های معنوی و صدور مجوزها، برای حمایت‌های مالی در راستای ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و باغ گلستان نیز اعلام آمادگی کردند.

وی بیان کرد: این حمایت‌ها نقش مهمی در حفظ و صیانت از میراث‌فرهنگی استان ایفا می‌کند.

تسهیل استفاده مردم از مجموعه‌های تاریخی با همراهی وزارتخانه

استاندار لرستان افزود: آنچه از انواع حمایت‌ها و همراهی‌ها که برای استفاده مردم از این مجموعه نیاز بود، با همراهی مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خوبی تسهیل گردید که نتیجه آن در حوزه گردشگری لرستان به زودی قابل لمس خواهد بود.

شاهرخی با تأکید بر رویکرد مثبت وزارتخانه نسبت به استان، گفت: نگاه متفاوت و زیبای مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لرستان قابل تقدیر و ستودنی است.

استاندار لرستان در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این حمایت‌ها و همراهی‌ها، به زودی شاهد تحولات مثبتی در حوزه گردشگری لرستان خواهیم بود که نتیجه مستقیم نگاه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به استان است.