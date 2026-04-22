۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۸

حمایت مالی وزارت میراث فرهنگی از ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک

خرم‌آباد- استاندار لرستان گفت: وزیر میراث‌فرهنگی و مجموعه این وزارتخانه برای حمایت‌های مالی در راستای ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، ظهر چهارشنبه در جلسه ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک، با اشاره به حمایت‌های مستمر وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از استان، از وزیر و مجموعه این وزارتخانه قدردانی کرد.

قدردانی ویژه از حضور دو نوبتی وزیر میراث‌فرهنگی در لرستان

شاهرخی اظهار داشت: به طور ویژه از حضور دکتر صالحی امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، طی دو نوبت به استان لرستان قدردانی می‌کنم.

وی ادامه داد: این حضورهای میدانی نشان‌دهنده عزم جدی وزارتخانه برای پیگیری مسائل میراث‌فرهنگی استان است.

نگاه ویژه وزارتخانه به ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد

استاندار لرستان ادامه داد: وزیر میراث‌فرهنگی و مجموعه این وزارتخانه در سال گذشته نگاه ویژه‌ای به لرستان و ثبت جهانی مکان‌های پیش از تاریخ دره خرم‌آباد داشتند.

وی افزود: این نگاه ویژه، نویدبخش آینده‌ای روشن برای صنعت گردشگری استان است.

اعلام آمادگی برای حمایت مالی از ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و باغ گلستان

شاهرخی گفت: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی علاوه بر حمایت‌های معنوی و صدور مجوزها، برای حمایت‌های مالی در راستای ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک و باغ گلستان نیز اعلام آمادگی کردند.

وی بیان کرد: این حمایت‌ها نقش مهمی در حفظ و صیانت از میراث‌فرهنگی استان ایفا می‌کند.

تسهیل استفاده مردم از مجموعه‌های تاریخی با همراهی وزارتخانه

استاندار لرستان افزود: آنچه از انواع حمایت‌ها و همراهی‌ها که برای استفاده مردم از این مجموعه نیاز بود، با همراهی مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به خوبی تسهیل گردید که نتیجه آن در حوزه گردشگری لرستان به زودی قابل لمس خواهد بود.

شاهرخی با تأکید بر رویکرد مثبت وزارتخانه نسبت به استان، گفت: نگاه متفاوت و زیبای مجموعه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به لرستان قابل تقدیر و ستودنی است.

استاندار لرستان در پایان خاطرنشان کرد: با تداوم این حمایت‌ها و همراهی‌ها، به زودی شاهد تحولات مثبتی در حوزه گردشگری لرستان خواهیم بود که نتیجه مستقیم نگاه ویژه وزارت میراث‌فرهنگی به استان است.

