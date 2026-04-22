دیدار نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با خانواده شهیدان بازگیر و شوکتی‌

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، به همراه مصطفی آزادبخت، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، با حضور در منازل شهدای والامقام، با خانواده‌های معظم آنان دیدار و گفت‌وگو کرد.

دیدار با پدر شهید والامقام مهدی بازگیر

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به همراه مدیرکل بنیاد شهید لرستان، با پدر شهید والامقام «مهدی بازگیر» که بر اثر حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، دیدار کرد.

این شهید بزرگوار در مسیر دفاع از حریم امنیت و آرمان‌های ایران اسلامی، جان خود را فدای میهن کرد.

تجلیل از صبر و استقامت پدر شهید

در این دیدار صمیمانه، مسئولان حاضر ضمن ابراز همدردی با خانواده معظم شهید، از صبر و بردباری و استقامت آنان در این مصیبت بزرگ تجلیل کردند.

نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید با اشاره به جایگاه والای شهدا و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، الگویی بی‌نظیر از وفاداری به نظام و انقلاب هستند.

شهید ناصر شوکتی‌میر؛ از شهدای ناوشکن دنا

در ادامه این دیدارها، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و مدیرکل بنیاد شهید لرستان با همسر شهید والامقام «ناصر شوکتی‌میر» که از شهدای ناوشکن دنا و در پی حملات آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد، دیدار کرد.

مسئولان حاضر در این دیدار با تأکید بر وظیفه ذاتی بنیاد شهید در حمایت از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، بر لزوم رسیدگی ویژه به مسائل و مشکلات این عزیزان تأکید کردند.