به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمیفر، ظهر چهارشنبه در آیین تشییع باشکوه شهید فدایی امنیت استوار یکم «میلاد مرادیتبار» که آمیخته با عطر ایثار و صلابت بود، با بیان اینکه این مراسم، فراتر از یک بدرقه، نمایانگر پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای شهداست، به تشریح جایگاه و وظیفه نیروی انتظامی در تأمین امنیت مردم پرداخت.
آسایش و امنیت مردم؛ بالاترین اولویت پلیس
سردار هاشمیفر اظهار کرد: نیروی انتظامی، برخاسته از همین مردم است و آسایش و امنیت آنان، بالاترین اولویت ماست. امنیت پایدار مردم، وظیفه مقدسی است که پلیس با جان و دل به آن جامه عمل میپوشاند.
عهدی دوباره با شهدا برای ادامه راه نورانی آنان
فرمانده انتظامی استان با تأکید بر اینکه خون پاک شهدایی چون استوار مرادیتبار، چراغ راه هدایت ماست، خاطرنشان کرد: اینک، با نثار جان خود، عهدی دوباره با شهدا میبندیم؛ عهدی برای ادامه دادن راه نورانی آنان.
سردار هاشمیفر گفت: این ایثار بزرگ، درس فداکاری و شجاعت را به ما آموخت. امروز، نه تنها با این شهید عزیز، بلکه با تمامی ستارگان درخشان آسمان شهادت، از دفاع مقدس تا مدافعان حرم و شهدای امنیت، پیمان میبندیم که پرچم پاسداری از انقلاب، دفاع از حریم امنیت کشور و تلاش بیوقفه برای آسایش مردم را با صلابت برافراشته نگه داریم.
عهد پولادین پلیس با خون شهدا
فرمانده انتظامی لرستان تأکید کرد: دشمنان بدانند، عزم ما با خون این عزیزان، پولادینتر گشته و اجازه هیچگونه تعدی به امنیت را نخواهیم داد.
سردار هاشمیفر در ادامه به اشراف اطلاعاتی و تلاشهای شبانهروزی پلیس لرستان، با همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی اشاره کرد و گفت: امنیت پایدار استان، حاصل هوشیاری و اقتدار است.
وی ادامه داد: ما هرگز از تلاش دست نخواهیم کشید و با رویکردی جهادی، قاطعانه با هر تار موی ناامنی، از قاچاقچیان و اشرار گرفته تا مخلان نظم و امنیت، برخورد خواهیم کرد.
شهید مرادیتبار؛ فرزند ملت
سردار هاشمیفر در پایان، ضمن ابراز همدردی عمیق با خانواده داغدار شهید مرادیتبار، گفت: این شهید، تنها فرزند شما نبود، او فرزند ملت بود. ما خود را در غم شما شریک میدانیم و یاد و نامش، چون ستارهای درخشان در تاریخ پرافتخار فراجا، جاودانه خواهد ماند.
فرمانده انتظامی لرستان در پایان افزود: از حضور یکایک شما که با اشک و ارادت، این حماسه را رقم زدید، سپاسگزاریم. این حضور پرشور، نشاندهنده پیوند ناگسستنی ملت با آرمانهای شهدا و نیروهای مسلح است.
