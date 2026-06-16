سردار مفخمی: شهدای انتظامی سند عزت و غیرت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی عصر سه‌شنبه در آیین معنوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انتظامی اظهار داشت: ما داغدار عزیزانی هستیم که در راه امنیت و آرامش این مرزوبوم جان خود را نثار کردند و تا پایان عمر، پاسدار خون پاک آنان و حرمت خانواده‌هایشان خواهیم بود.

وی با اشاره به همزمانی این مراسم با نخستین روز از ماه محرم‌الحرام، افزود: برگزاری چنین آیین‌هایی در آستانه ماه عزای سیدالشهدا (ع)، یادآور حماسه عاشورا و تداوم راه حسینی در انقلاب اسلامی است و ما نیز با الگوگیری از آن نهضت، بر عهد خود با شهدا استواریم.

فرمانده انتظامی استان مازندران با تأکید بر اینکه شهدای انتظامی، سند عزت و غیرت این نیرو هستند، تصریح کرد: کارکنان انتظامی خود را فرزندان خانواده‌های معظم شهدا می‌دانند و با تمام توان در مسیر تحقق آرمان‌های آنان گام برمی‌دارند. امنیت پایدار امروز استان مرهون ایثارگری‌های این عزیزان و مجاهدت‌های شبانه‌روزی آنان است.

سردار مفخمی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش مؤثر انتظامی استان در دوران جنگ تحمیلی دوم و سوم اشاره کرد و گفت: مأموران ما با ایستادگی و تلاش بی‌وقفه، نه تنها امنیت مردم و مسافران را در آن ایام تأمین کردند، بلکه در تعطیلات نوروز امسال نیز با ثبت رکورد ۳۱ میلیون شب اقامت، موفقیت‌های چشمگیری در حوزه تأمین نظم و آرامش به دست آوردند.

وی در پایان با تأکید بر عزم جدی کارکنان انتظامی برای برقراری امنیت در تجمعات و مراسم‌های مردمی، خاطرنشان کرد: این حضور و مشارکت مردمی، پاسخی صادقانه به نداهای رهبری است و ما تا پای جان بر عهد خود با نظام و انقلاب وفادار خواهیم ماند.