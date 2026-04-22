۲۰۰ برنامه فرهنگی زیرسایه خورشید در مازندران برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز شمشیربند عصر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برنامهریزی گسترده برای برگزاری این رویداد معنوی اظهار کرد: حضور کاروان رضوی در استان، جلوهای از ارادت عمیق مردم مازندران به امام رضا(ع) است و امسال تلاش شده برنامهها با رویکردی فرهنگی و مردمی، تأثیرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی افزود: کاروان خدام رضوی به مدت یک هفته در شهرها و روستاهای مختلف استان حضور خواهد داشت و بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی و آیینی در این مدت برگزار میشود.
به گفته وی، دیدار با خانوادههای شهدا، حضور در گلزار شهدا، شرکت در اجتماعات مردمی و برگزاری مراسمهای شبانه از جمله برنامههای پیشبینی شده در این ایام است که با استقبال گسترده مردم همراه خواهد بود.
دبیر استانی جشنها تأکید کرد: «زیر سایه خورشید» صرفاً یک برنامه مناسبتی نیست، بلکه بستری برای تقویت معنویت اجتماعی، همبستگی و ترویج فرهنگ خدمت در جامعه محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: حضور خدام رضوی در میان اقشار مختلف مردم، از مناطق شهری تا روستاها، زمینهساز ایجاد فضای معنوی و انس بیشتر مردم با فرهنگ رضوی خواهد شد.
این مسئول ابراز امیدواری کرد که برگزاری این جشنها همچون سالهای گذشته، به تعمیق پیوند معنوی مردم با امام رضا(ع) و تقویت وحدت و همدلی در سطح استان منجر شود.
