هرمزگان معطر به عطر حرم رضوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، حبیب بهادری عنوان کرد: به مناسبت دهه کرامت از ۱۷ تا ۲۴ مرداد ماه سال جاری، جشن های زیر سایه خورشید برای ششمین سال متوالی با حضور خادمان حرم مطهر امام رضا(ع ) در استان هرمزگان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه امسال شهرستان های بندرعباس، میناب، بشاگرد، جاسک، سیریک و رودان میزبان خدام رضوی در قالب جشن های زیر سایه خورشید خواهند بود، خاطرنشان کرد: البته برنامه های جشن زیر سایه خورشید در سایر شهرستان های هرمزگان نیز بدون حضور خدام برگزار می شود.

بهادری، از برنامه ریزی جهت فراهم سازی زمینه اعزام افراد نیازمند به زیارت حرم رضوی به عنوان یکی از برنامه های سال جاری ستاد جشن های مردمی زیر سایه خورشید نام برد و تصریح کرد: در صورت همکاری دستگاه های اجرایی استان در تامین لجستیکی، اسکان و پذیرایی از زائرین توسط این ستاد صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه در طول حضور این کاروان در استان ۱۶۸ برنامه برگزار می شود، بیان کرد: ترویج سبک زندگی رضوی با محوریت سبک زندگی جهادی، توسعه معنوی صحن و سرای مقدس و نورانی امام رضا (ع) ( هرمزگان هم یکی از صحن های آستان قدس رضویست)، ترویج فرهنگ زیارت از راه دور و توجه به قشر محروم شناسایی نیاز ، شناسایی نیازمند و نحوه رفع نیاز نیازمند با استفاده از ظرفیت موجود در استان در قالب کانون خدمتگذاران رضوی از مهمترین اهداف این برنامه هاست.

بهادری به برنامه های حضور خدام در استان اشاره کرد و گفت: حضور خدام در زایشگاه ها و گفتن اذان و اقامه در گوش نوزادان تازه متولد شده و حضور خادمان در منازل زائرانی که به تازگی از زیارت حرم امام رضا(ع ) بازگشته اند، از شاخص ترین برنامه هاست.

دبیر ستاد جشن های مردمی زیر سایه خورشید استان هرمزگان، سرکشی و دلجویی خادمین از ایتام و شرکت آنان در محافل قرآنی روستاهای «کشپیری»(حدفاصل شهرستان میناب و بشاگرد) و دهستان شهید مردان شهرستان سیریک که با حضور قاریان برجسته بین المللی برگزار می شود را از دیگر برنامه ها برشمرد.

وی افزود: شرکت در جشن های مردمی، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان، عیادت بیماران و شرکت در آیین بزرگداشت امامزادگان در امامزاده سید مظفر(ع ) بندرعباس بخش دیگری از برنامه هاست.

دبیر ستاد جشن‌های مردمی زیر سایه خورشید در استان هرمزگان از بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته، خادمان حرم امام‌رضا(ع) علاوه بر حضور در مراسمات و جشن‌های این ایام، در برنامه‌هایی از جمله عیادت بیماران، دیدار با خانواده‌های شهدا، عطرافشانی گلزار شهدا و غیره در سطح استان هرمزگان حضور می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه این کاروان کار خود را از شهر بندرعباس آغاز می‌کند، ادامه داد: این کاروان ابتدا به عطرافشانی از قبور شهدای گنام بندرعباس پرداخته و سپس در جمع مردم محله مینابی ها، مردم روستای چهچکور و مردم محله کوی ملت بندرعباس حضور یافته و در پایان در منازل ایتام این شهرتسان حاضر می شود.

بهادری با اشاره به حضور کاروان رضوی در مرکز، شرق و غرب استان هرمزگان، تصریح کرد: خدام مدت ۷ روز تمام را در استان هرمزگان سپری خواهند کرد و تا یکشنبه ۲۴ مرداد در استان هرمزگان حضور خواهند داشت.