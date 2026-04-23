حضور خادمان حرم رضوی زمینه ‌ساز انسجام اجتماعی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین قریشی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با خادمان بارگاه منور امام رضا در استان با قدردانی از حضور خادمان رضوی، این حضور را جلوهای از رحمت الهی و فرصتی مغتنم برای مردم استان دانست.
وی با اشاره به جایگاه اهلبیت(ع) در هدایت جامعه اسلامی اظهار کرد: خادمان حرم رضوی، نشانهای از ارتباط مردم با ساحت مقدس اهلبیت(ع) هستند و حضور آنان میتواند زمینهساز تقویت معنویت، همدلی و انسجام اجتماعی در جامعه باشد.
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت زیارت امام رضا(ع) افزود: ارتباط قلبی با امام، چه از طریق زیارت حضوری و چه از راه دور، از برکات ارزشمندی برخوردار است و این مسیر میتواند دلهای مردم را به سرچشمه رحمت الهی متصل کند.
در ادامه این دیدار، دبیر نوزدهمین جشنواره «زیر سایه خورشید» به ارائه گزارشی از برنامهها و اهداف این رویداد پرداخت و از اجرای گسترده برنامههای فرهنگی، اجتماعی و مردمی در سطح استان خبر داد.
محمدرضا رستمی از اجرای برنامه های زیر سایه خورشید از امروز تا ولادت امام رضا علیه السلام در استان خبر داد و گفت: امسال آذربایجان غربی میزبان دو کاروان از خادمین حرم رضوی است که در ۱۰ شهرستان ۱۳۰ عنوان برنامه خود را اجرا خواهند کرد.
وی افزود: شهرستان های سلماس، خوی چایپاره و پلدشت در شمال استان و شهرستان های شاهین دژ، میاندوآب، باروق ، چهاربرج و نقده نیز در جنوب استان میزبان برنامه های جشنواره زیر سایه خورشید هستند.
همچنین حجتالاسلام والمسلمین نوروزنژاد، دبیر کانونهای خدمت رضوی، با اشاره به اهمیت «زیارت از راه دور»، این مفهوم را بستری برای بهرهمندی معنوی اقشار مختلف مردم، بهویژه کسانی که امکان حضور در مشهد مقدس را ندارند، عنوان کرد.
وی دیدار حضور در تجمعات شبانه مردمی و منزل خانواده شهدای جنگ تحمیلی سوم را از جمله برنامه های مهم کاروان زیر سایه خورشید در آذربایجان غربی دانست.
کاروان «زیر سایه خورشید» در ایام دهه کرامت با حضور در شهرها و مناطق مختلف آذربایجانغربی، برنامههای متنوعی از جمله دیدار با اقشار مختلف، حضور در اجتماعات مردمی و اجرای ویژهبرنامههای فرهنگی و مذهبی را برگزار خواهد کرد.
