آمادگی برای افتتاح حدود ۴۵۰۰ واحد نهضت ملی و مسکن مهر در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، شهرام ملکی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید به تشریح تازه‌ترین عملکرد آن شرکت در خصوص پروژه‌های نهضت ملی مسکن پرداخت.

مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام اینکه تعداد واحدهای دارای قرارداد تاکنون به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسیده است، از آمادگی آن شرکت برای افتتاح حدود ۴۵۰۰ واحد نهضت ملی مسکن و مسکن مهر در شهرهای جدید خبر داد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: پیشرفت فیزیکی واحدهای نهضت ملی مسکن نسبت به کارگاه های فعال از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد گزارش شده است که این رقم از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تا کنون ۴۱ درصد را نشان می دهد.

افزایش ۱۹ درصدی ساخت و ساز شهرهای جدید در دولت چهاردهم

به گفته ملکی، عملکرد دولت چهاردهم در ۱۹ ماهه فعالیت در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید معادل ۱۹ درصد افزایش و رشد داشته است.

وی افزود: هم‌اکنون تعداد واحدهای نهضت ملی مسکن شهرهای جدید دارای پروانه به حدود ۱۳۷ هزار واحد رسیده است. در ابتدای دولت چهاردهم تعداد واحدهای دارای پروانه ۸۹ هزار واحد بوده است و عملکرد ۱۹ ماهه دولت در اخذ پروانه برای واحدهای نهضت ملی مسکن شهرهای جدید، ۴۷ هزار واحد است.

به گفته مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، هم اینک عملکرد شرکت در تکمیل فونداسیون حدود ۱۰۷ هزار واحد، سقف و اسکلت ۶۸ هزار و ۵۵۳ واحد و نازک کاری ۱۷ هزار واحد است.

ملکی همچنین تصریح کرد: شرکت عمران شهرهای جدید تمامی اهتمام خود را در سال جدید به کار خواهد بست تا به تعهدات خود در خصوص تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن مطابق با استانداردها جامه عمل بپوشاند.