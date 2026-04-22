به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در جلسه ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک با بیان اینکه اجرای این طرح، تحول عمده‌ای در فضای گردشگری پیرامون قلعه «فلک‌الافلاک» و «باغ گلستان» ایجاد می‌کند، اظهار داشت: این طرح منجر به بهبود عبور و مرور شهری نیز در این محدوده می‌شود.

وی گفت: این طرح یک نقطه عطف در نظام شهری از جمله مبلمان شهری، بهبود عبور و مرور، فضاهای سبز و گردشگری است و البته اجرای مقدمات و اخذ مصوبات لازم آن نیز حدود یک سال و نیم، زمان برده است.

مشکلی برای تامین منابع مالی طرح وجود ندارد

استاندار لرستان، تاکید کرد: در دو سال گذشته ما شبانه روز پیگیر مجوزها و مطالعات طرح بودیم و امروز در مرحله اجرا است که باید با قدرت، جدیت مستمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت اجرا بشه و در اختیار مردم قرار بگیرد.

شاهرخی با بیان اینکه مشکلی برای تامین منابع مالی طرح در حوزه شهرداری و میراث فرهنگی نیست، افزود: در این زمینه برای تحویل یک ساله فاز اول این طرح، سازمان مدیریت و برنامه استان هم کمک می‌کند.

وی با اشاره به اجرای کنارگذر «صفوی» در راستای ساماندهی این طرح، گفت: خاکبرداری، راهگشایی و زیرسازی معبر این طرح برعهده دفتر فنی استانداری و جدول گذاری و آسفالت آن برعهده شهرداری است و باید با هم کار را شروع کنید بنحوی که حداکثر برای شهریور ماه به بهره‌برداری برسند.

استاندار لرستان، ادامه‌ داد: اکنون که تخلیه پادگان امام حسین(ع) انجام گرفته باید عملیات پیرامونی و داخلی قلعه توسط شهرداری و میراث‌فرهنگی انجام شود.

ایجاد یک قطب گردشگری در حریم قلعه تاریخی «فلک الافلاک»

شاهرخی، تصریح کرد: دیوار جدید یا حصار جدید پارک «گلستان» هم به‌گونه‌ای باشد که مردم از چند جبهه به آن دسترسی داشته باشند و طراحی میراث فرهنگی هم به صورتی باشد که داخل باغ قابل رویت باشد و البته باید تداعی‌گر شهر ساسانی باشد.

وی افزود: این مجموعه می‌تواند یک قطب گردشگری شهری دیگر مانند دریاچه «کیو» باشد که البته هنر شهرداری و میراث فرهنگی را می‌طلبد که فضاهایی متناسب برای جذب گردشگر با امکانات لازم و زیبا تهیه کنند.

استاندار لرستان، ادامه‌ داد: این فضا باید با بهترین معماری و متناسب با قلعه باستانی و بسیار ارزشمند «فلک‌الافلاک» باشد و همه تلاش خود را برای اجرای آن در سال ۱۴۰۵ انجام بدهیم و البته افق فاز دوم این طرح نیز در حال بررسی است.

شاهرخی، تاکید کرد: با انتقال ساختمان استانداری و آماده سازی حریم قلعه «فلک‌الافلاک» قطعا مردم از این فرصت مناسب بهره خواهند برد.