۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۰۴

ایجاد یک قطب گردشگری در حریم قلعه تاریخی «فلک الافلاک»

ایجاد یک قطب گردشگری در حریم قلعه تاریخی «فلک الافلاک»

خرم‌آباد- استاندار لرستان از برنامه ریزی برای ایجاد یک قطب گردشگری در حریم قلعه تاریخی«فلک الافلاک» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی در جلسه ساماندهی حریم قلعه فلک‌الافلاک با بیان اینکه اجرای این طرح، تحول عمده‌ای در فضای گردشگری پیرامون قلعه «فلک‌الافلاک» و «باغ گلستان» ایجاد می‌کند، اظهار داشت: این طرح منجر به بهبود عبور و مرور شهری نیز در این محدوده می‌شود.

وی گفت: این طرح یک نقطه عطف در نظام شهری از جمله مبلمان شهری، بهبود عبور و مرور، فضاهای سبز و گردشگری است و البته اجرای مقدمات و اخذ مصوبات لازم آن نیز حدود یک سال و نیم، زمان برده است.

مشکلی برای تامین منابع مالی طرح وجود ندارد

استاندار لرستان، تاکید کرد: در دو سال گذشته ما شبانه روز پیگیر مجوزها و مطالعات طرح بودیم و امروز در مرحله اجرا است که باید با قدرت، جدیت مستمر در کوتاه‌ترین زمان ممکن با بهترین کیفیت اجرا بشه و در اختیار مردم قرار بگیرد.

شاهرخی با بیان اینکه مشکلی برای تامین منابع مالی طرح در حوزه شهرداری و میراث فرهنگی نیست، افزود: در این زمینه برای تحویل یک ساله فاز اول این طرح، سازمان مدیریت و برنامه استان هم کمک می‌کند.

وی با اشاره به اجرای کنارگذر «صفوی» در راستای ساماندهی این طرح، گفت: خاکبرداری، راهگشایی و زیرسازی معبر این طرح برعهده دفتر فنی استانداری و جدول گذاری و آسفالت آن برعهده شهرداری است و باید با هم کار را شروع کنید بنحوی که حداکثر برای شهریور ماه به بهره‌برداری برسند.

استاندار لرستان، ادامه‌ داد: اکنون که تخلیه پادگان امام حسین(ع) انجام گرفته باید عملیات پیرامونی و داخلی قلعه توسط شهرداری و میراث‌فرهنگی انجام شود.

ایجاد یک قطب گردشگری در حریم قلعه تاریخی «فلک الافلاک»

شاهرخی، تصریح کرد: دیوار جدید یا حصار جدید پارک «گلستان» هم به‌گونه‌ای باشد که مردم از چند جبهه به آن دسترسی داشته باشند و طراحی میراث فرهنگی هم به صورتی باشد که داخل باغ قابل رویت باشد و البته باید تداعی‌گر شهر ساسانی باشد.

وی افزود: این مجموعه می‌تواند یک قطب گردشگری شهری دیگر مانند دریاچه «کیو» باشد که البته هنر شهرداری و میراث فرهنگی را می‌طلبد که فضاهایی متناسب برای جذب گردشگر با امکانات لازم و زیبا تهیه کنند.

استاندار لرستان، ادامه‌ داد: این فضا باید با بهترین معماری و متناسب با قلعه باستانی و بسیار ارزشمند «فلک‌الافلاک» باشد و همه تلاش خود را برای اجرای آن در سال ۱۴۰۵ انجام بدهیم و البته افق فاز دوم این طرح نیز در حال بررسی است.

شاهرخی، تاکید کرد: با انتقال ساختمان استانداری و آماده سازی حریم قلعه «فلک‌الافلاک» قطعا مردم از این فرصت مناسب بهره خواهند برد.

