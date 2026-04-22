۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۰۰

بازدید رئیس کمیته پارالمپیک از تمرینات تیم های ملی اعزامی به ناگویا

غفورکارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک از اردوی سه تیم اعزامی به بازی های پاراآسیایی ٢٠٢٦ بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، نقی مهدوی رئیس هیات ورزش های جانبازان و توان یابان مازندران، سینا کلهر سرپرست تیم فوتبال نابینایان، مژگان نصیری سرپرست تیم پاراتیراندازی و سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری را در این بازدید همراهی کردند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک از تمرینات تیم های ملی فوتبال نابینایان، پاراتیراندازی و پاراتیروکمان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند آماده سازی و تمرینات ملی پوشان کشورمان در رشته های یاد شده قرار گرفت.

اعضای کادر فنی و ملی پوشان هر سه رشته نیز ضمن بیان دیدگاه های خود، مسائل و دغدغه های موجود را مطرح کردند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبان‌ماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.

