بازدید رئیس کمیته پارالمپیک از تمرینات تیم های ملی اعزامی به ناگویا

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، کهنسال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران، نقی مهدوی رئیس هیات ورزش های جانبازان و توان یابان مازندران، سینا کلهر سرپرست تیم فوتبال نابینایان، مژگان نصیری سرپرست تیم پاراتیراندازی و سعید سلگی مدیر ورزش قهرمانی کمیته ملی پارالمپیک، غفور کارگری را در این بازدید همراهی کردند.

رئیس کمیته ملی پارالمپیک از تمرینات تیم های ملی فوتبال نابینایان، پاراتیراندازی و پاراتیروکمان بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند آماده سازی و تمرینات ملی پوشان کشورمان در رشته های یاد شده قرار گرفت.

اعضای کادر فنی و ملی پوشان هر سه رشته نیز ضمن بیان دیدگاه های خود، مسائل و دغدغه های موجود را مطرح کردند.

پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی از بیست و شش مهر تا دوم آبان‌ماه ١۴٠۵ (۱۸ تا ٢۴ اکتبر ٢٠٢۶) با حضور حدود ۴٠٠٠ ورزشکار از ۴۵ کشور، در ۱۸ رشته ورزشی و به میزبانی ژاپن در شهر ناگویا واقع در استان آیچی برگزار می‌شود.