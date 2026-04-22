جهش مازندران با صادرات ۱.۷ میلیون تنی کالا

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه چهارشنبه در جلسه توسعه صادرات مازندران با تأکید بر اینکه بدون تقویت بخش خصوصی، توسعه اقتصادی محقق نخواهد شد، اظهار کرد: برنامهریزی مدیریت استان بر افزایش سهم صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری و گسترش بازارهای هدف است.
وی با بیان اینکه مازندران ظرفیت تبدیل شدن به قطب صادراتی شمال کشور را دارد، افزود: این استان با برخورداری از توانمندیهای گسترده در بخشهای کشاورزی، صنعتی و گردشگری میتواند نقش مهمی در ارزآوری برای کشور ایفا کند.
استاندار مازندران با اشاره به ضرورت همافزایی دولت و بخش خصوصی تصریح کرد: در شرایط کنونی، تعامل سازنده میان این دو بخش میتواند مسیر رشد تولید و توسعه صادرات را هموار سازد.
یونسی رستمی همچنین به چالشهای موجود در مسیر صادرات اشاره کرد و گفت: برخی موانع قانونی و کمبود نیروی متخصص از جمله مشکلاتی است که باید با برنامهریزی دقیق و تقویت دیپلماسی اقتصادی برطرف شود.
وی در ادامه با ارائه آمار صادراتی استان خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴، یک میلیون و ۷۴۱ هزار و ۹۸۶ تن کالا از گمرکات مازندران صادر شده که عمده آن شامل فرآوردههای لبنی، مواد پلاستیکی، سیمان و محصولات کشاورزی از جمله کیوی بوده است.
استاندار مازندران با اشاره به مشکلات زیرساختی در برخی گمرکات افزود: به دلیل نبود برخی زیرساختها، بخشی از صادرات استان از گمرکات دیگر انجام میشود و در آمار رسمی مازندران ثبت نمیشود.
وی در پایان تأکید کرد: با رفع موانع و تقویت زیرساختها، میتوان شاهد رشد قابل توجه صادرات و افزایش سهم مازندران در تجارت منطقهای و ملی بود.
نظر شما