۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

«جام ژیمناستیک تارا» گرامیداشت شهدای دانش‌آموز میناب برپا شود

ساری - کاپیتان پیشین تیم ملی ژیمناستیک هنری پیشنهاد داد رقابت‌هایی با عنوان «جام تارا» به یاد کودکان شهید، به‌ویژه شهدای مدرسه میناب برپا شود.

هادی خناری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد جامعه ورزش در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: در این شرایط، اهالی ورزش به‌ویژه چهره‌های شاخص، نقش مؤثری در تقویت همبستگی ملی ایفا کردند و با مواضع به‌موقع، همراهی خود را با مردم نشان دادند.

وی با تقدیر از اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ورزش افزود: وزارت ورزش و جوانان با ایجاد هماهنگی میان فدراسیون‌ها، گام‌های قابل توجهی برداشت که از جمله آن می‌توان به حضور منسجم جامعه ورزش در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد؛ اقدامی که به تقویت روحیه همدلی در جامعه کمک کرد.

خناری‌نژاد در ادامه با ارائه پیشنهادی به فدراسیون ژیمناستیک گفت: برگزاری رقابت‌هایی با عنوان «جام تارا» در بخش ژیمناستیک دختران می‌تواند فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد کودکان شهید، به‌ویژه شهدای حوادث اخیر باشد.

وی خاطرنشان کرد: تارا حاجی‌میری، کودک ژیمناستی که در جریان جنگ ۱۲ روزه جان خود را از دست داد، امروز به نمادی در جامعه ژیمناستیک کشور تبدیل شده است. همچنین یاد و نام دیگر کودکان ژیمناست که در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب جان باختند، باید به‌صورت شایسته گرامی داشته شود.

کاپیتان پیشین تیم ملی ژیمناستیک در پایان تأکید کرد: حفظ انسجام و وحدت ملی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و این همبستگی باید با آگاهی و قدرت ادامه یابد تا کشور در برابر تهدیدها مصون بماند.

