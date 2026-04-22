هادی خنارینژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد جامعه ورزش در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: در این شرایط، اهالی ورزش بهویژه چهرههای شاخص، نقش مؤثری در تقویت همبستگی ملی ایفا کردند و با مواضع بهموقع، همراهی خود را با مردم نشان دادند.
وی با تقدیر از اقدامات صورتگرفته در حوزه ورزش افزود: وزارت ورزش و جوانان با ایجاد هماهنگی میان فدراسیونها، گامهای قابل توجهی برداشت که از جمله آن میتوان به حضور منسجم جامعه ورزش در فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد؛ اقدامی که به تقویت روحیه همدلی در جامعه کمک کرد.
خنارینژاد در ادامه با ارائه پیشنهادی به فدراسیون ژیمناستیک گفت: برگزاری رقابتهایی با عنوان «جام تارا» در بخش ژیمناستیک دختران میتواند فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد کودکان شهید، بهویژه شهدای حوادث اخیر باشد.
وی خاطرنشان کرد: تارا حاجیمیری، کودک ژیمناستی که در جریان جنگ ۱۲ روزه جان خود را از دست داد، امروز به نمادی در جامعه ژیمناستیک کشور تبدیل شده است. همچنین یاد و نام دیگر کودکان ژیمناست که در حادثه مدرسه شجره طیبه میناب جان باختند، باید بهصورت شایسته گرامی داشته شود.
کاپیتان پیشین تیم ملی ژیمناستیک در پایان تأکید کرد: حفظ انسجام و وحدت ملی بیش از هر زمان دیگری ضروری است و این همبستگی باید با آگاهی و قدرت ادامه یابد تا کشور در برابر تهدیدها مصون بماند.
نظر شما