۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

آغاز اردوی تیم ژیمناستیک هنری جوانان از امروز

آغاز اردوی تیم ژیمناستیک هنری جوانان از امروز

اردوی تیم ژیمناستیک هنری جوانان از امروز در خانه ژیمناستیک شهید آذرپی تهران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی تیم ملی ژیمناستیک هنری جوانان ایران از صبح امروز ششم اردیبهشت‌ماه در خانه ژیمناستیک شهید آذرپی تهران آغاز شد. این اردو در حالی برگزار می‌شود که ژیمناست‌های جوان، خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می‌کنند؛ رقابت‌هایی که به عنوان انتخابی المپیک جوانان داکار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

اسامی ورزشکاران دعوت‌شده به این اردو به شرح زیر است:

پوریا امانی‌فر (تهران)، راهین حسین‌پناهی (کردستان)، ارشیا پورغلام، جواد رستمی و پارسا رضاپور (مازندران) و ایلیا کاظمی (اردبیل).

سرمربیگری تیم ژیمناستیک هنری جوانان را حسین طاهرخانی بر عهده دارد و امید شیخ احمدی و جلال اجلالی به عنوان مربی در کادرفنی این تیم حضور دارند.

سیده فرزانه شریفی

