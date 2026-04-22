تعدد بالای مشاوران املاک در مازندران؛ اسناد مالکیت روستایی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی شامگاه چهارشنبه در آیین تحویل اسناد مالکیت موضوع مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه و اسناد تعدادی از دستگاه‌های دولتی در ساری، با اشاره به ارزش بالای اراضی استان مازندران، افزود: حجم کار در راستای اجرای قانون الزام در مازندران با دیگر استان‌ها متفاوت است که در این راستا دستگاه قضایی در کنار سازمان ثبت اسناد استان قرار گرفته و حمایت‌های قانونی لازم را انجام می‌دهد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول باید به عنوان یک تکلیف قانونی به بهترین شکل ممکن و با بهره مندی از همه ظرفیت‌ها اجرایی و عملیاتی شود، تاکید کرد: اجرای دقیق قانون الزام، برکات بسیاری برای مردم دارد که از آن جمله می‌توان به ارزشمند شدن اموال مردم، کاهش اختلافات و ورودی کمتر پرونده‌ها به دستگاه قضایی اشاره کرد.

فعالیت ۱۵ هزار واحد مشاور املاک

پوریانی همچنین با اشاره به فعالیت بیش از ۱۵ هزار واحد مشاور املاک در استان مازندران، افزود: بیش از ۱۴ هزار و ۸۰۰ واحد از این تعداد با اقدامات لازم و برگزاری کلاس‌های آموزشی در سامانه کاتب ثبت نام کردند و موارد قانونی در این خصوص در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به تعدد بالای مشاوران املاک در استان، ادامه داد: تعداد مشاوران املاک در برخی شهرستان‌های مازندران به تنهایی با سه استان کشور برابری می‌کند که این مورد، نشان دهنده سختی کار و اقدام جهادی همکاران معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در آموزش و ثبت نام مشاوران املاک در سامانه کاتب بوده است.

پوریانی همچنین اظهار کرد: مالکیت بسیاری از اراضی و املاک مردم در استان مازندران با نهادها و ارگان‌هایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و اداره اوقاف مرتبط است و این اختلاف مالکیت موجب بروز مشکلاتی در اجرای قانون الزام شده که این مهم با برگزاری جلسات و کارگروه‌های کارشناسی و اقدامات قانونی لازم، در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دیگری از سخنان خود شهادت قائد امت امام شهید آیت الله سید علی حسینی خامنه‌ای (ارواحنا فدا) را تسلیت گفت و افزود: اگرچه این حادثه بسیار دردناک و غیرقابل تحمل بود ولی آثار و برکات فکری، آینده نگری، ذکاوت و دوراندیشی امام شهیدمان قابل مشاهده است و راه و تفکر ایشان، امروز با حضور یکی از بندگان خاص خداوند متعال، حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) ادامه خواهد یافت.