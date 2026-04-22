۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۰:۱۳

تداوم انتقادها از وضعیت آمریکا در مدیریت جنگ و تمدید آتش‌بس

انتقاد رسانه‌های جهان و چهره‌ها و مقامات کشورهای مختلف از وضعیت آمریکا در مدیریت جنگ ادامه دارد و آنها تمدید آتش‌بس را نشانه ناتوانی و ضعف ترامپ می‌دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله مهمترین موضع‌گیری‌های اخیر رسانه‌ای به «ژاپن تایمز» مربوط می‌شود که درباره شرایط کنونی آمریکا نوشت: «وابستگی آمریکا به میانجی ها برای پایان درگیری ها نشانه محدودیت قدرت واشنگتن است و کشورها در حال یافتن مسیرهای دور زدن آن هستند.»

گاردین هم اینچنین تحلیل کرد که تمدید آتش بس نه از موضع قدرت، بلکه نتیجه ناتوانی آمریکا در ادامه تنش و مدیریت پیامدهای آن ارزیابی می شود.

تریتا پارسی (معاون اندیشکده آمریکایی کوئینسی) اظهار داشت: «ترامپ با تمدید آتش بس عملا از جنگ عقب نشینی کرده و در وضعیتی قرار گرفته که نه توافق، نه جنگ و نه مصالحه در آن شکل نگرفته، اما هدف اصلی او یعنی خروج از جنگ محقق شده است.»

همچنین مایک کوئیگلی (نماینده کنگره) گفت: ترامپ توان انجام وظایف خود را از دست داده و باید ارزیابی شناختی شود؛ تصمیم گیری های او می تواند به اقدامات خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.

    • احمد IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      ترامپ اونقدراحمق وکودنه که هنوزنفهمیده درایران بایک دولت ویک نظام روبرونیست بلکه بایک ملت شجاع 90میلیونی روبروشده
    • IR ۰۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      لعنت برترامپ
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      تا حالا که فشاری روش نیست همش سروصدا رسانه ای اگه فشار روش بود جنگ تمام شده بود طرف عین خیالش نیست
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      جنگ خوب نیست
    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      مقامات عراق نامه بنویسند به دبیر کل سازمان ملل و از دخالت آمریکا در سیاست عراق انتقاد کنند باید این مسئله در دنیا علنی شود
    • IR ۱۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۲/۰۳
      خوک زرد و نتانیابو جنایتکار جنگی اند باید اعدام شوند

