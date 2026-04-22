به گزارش خبرگزاری مهر، از جمله مهمترین موضع‌گیری‌های اخیر رسانه‌ای به «ژاپن تایمز» مربوط می‌شود که درباره شرایط کنونی آمریکا نوشت: «وابستگی آمریکا به میانجی ها برای پایان درگیری ها نشانه محدودیت قدرت واشنگتن است و کشورها در حال یافتن مسیرهای دور زدن آن هستند.»

گاردین هم اینچنین تحلیل کرد که تمدید آتش بس نه از موضع قدرت، بلکه نتیجه ناتوانی آمریکا در ادامه تنش و مدیریت پیامدهای آن ارزیابی می شود.

تریتا پارسی (معاون اندیشکده آمریکایی کوئینسی) اظهار داشت: «ترامپ با تمدید آتش بس عملا از جنگ عقب نشینی کرده و در وضعیتی قرار گرفته که نه توافق، نه جنگ و نه مصالحه در آن شکل نگرفته، اما هدف اصلی او یعنی خروج از جنگ محقق شده است.»

همچنین مایک کوئیگلی (نماینده کنگره) گفت: ترامپ توان انجام وظایف خود را از دست داده و باید ارزیابی شناختی شود؛ تصمیم گیری های او می تواند به اقدامات خطرناک و غیرقابل پیش‌بینی منجر شود.