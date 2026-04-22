سرهنگ پارسا: حضور پرشور مردم در خیابان حماسه ای ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پارسا شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم کوچصفهان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان علی الخصوص قائد امت، اظهار کرد: حضور پنجاه و سه شب متوالی مردم در صحنه‌های مختلف، نشان از بصیرت، غیرت و ولایت‌ مداری آنان دارد و این حماسه، در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهد شد.

وی با اشاره به حماسه جنگ رمضان و رشادت‌های رزمندگان اسلام ، افزود: جنگ رمضان یادآور ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان تا بن دندان مسلح بود و امروز نیز همان روحیه در مردم زنده است.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با محکومیت شدید جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در ایران تصریح کرد: استکبار جهانی و ایادی آنان بدانند که ملت ایران هرگز جنایات آنان در جنگ رمضان و دیگر جنایات را فراموش نخواهد کرد و پاسخ آنان را در صحنه‌های مختلف خواهند داد.

سرهنگ پارسا در پایان خاطرنشان کرد: حضور مردم در پنجاه و سه شب متوالی، پیام واضحی برای دشمنان داشت و آن هم این است که ملت ایران مقتدر، یکپارچه و آماده هرگونه فداکاری در راه آرمان‌های انقلاب و حمایت از مستضعفان جهان است.