فراخوان حضور گسترده و مستمر مردم در روزهای پایانی سال در میدان مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور فراخوانی بر حضور گسترده و مستمر مردم غیور و ولایت‌مدار استان در روزهای پایانی سال در میادین و خیابان‌ها تاکید کرد.

متن این فراخوان به شرح زیر است:

بسمه تعالی

ایران اسلامی با ایستادگی مقتدرانه و مقاومت جانانه در برابر جنگ‌افروزی و اقدامات ننگین و ضدحقوق بشری استکبار جهانی به ویژه آمریکای جهانخوار و رژیم نامشروع و جنایتکار صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اقدامات تروریستی گروه‌های مسلح آمریکایی اسرائیلی در ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه و تهاجم ناجوانمردانه به میهن اسلامی در نهم اسفند و به شهادت رساندن قائد امت اسلامی امام خامنه‌ای (قدس‌سره)، شاهد حضور گسترده، پرشور و مداوم مردم قدرشناس و انقلابی در صحنه‌های مقاومت‌ است.

مردم غیور، بصیر و ولایت‌مدار استان گیلان نیز از لحظه آغاز جنگ تحمیلی تاکنون در میدان مبارزه با استکبار جهانی حاضر هستند و در شب‌های متوالی با حرکت هیئت‌های عزاداری و اجتماعات متعدد در خیابان‌ها و میادین اصلی شهرها ضمن خونخواهی، در سوگ و فراق رهبر شهید انقلاب اسلامی عزاداری کرده‌اند.

همچنین فرزندان برومند سردار جنگل با خلق حماسه‌هایی باشکوه و ماندگار ضمن حمایت از نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام که هرگونه هجوم دشمن را با حمله‌ای محکم‌تر پاسخ داده‌اند و تشییع باشکوه شهدای این جنگ تحمیلی ناجوانمردانه، با عشقی مثال‌زدنی با سلاله پاک امامت و رهبری حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (دامت برکاته) بیعتی ناگسستنی نموده‌اند.

اکنون با فرارسیدن روزهای پایانی سال، حضور گسترده و پرشور مردم انقلابی و ولایت‌مدار استان در میادین و خیابان‌های شهرهای مختلف گیلان به ویژه میدان شهدای ذهاب شهر رشت از ضرورت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا فتنه‌ها، دسیسه‌ها و نقشه‌های شیطانی استکبار جهانی و ایادی داخلی آنان نقش برآب شود و شکست دشمنان قسم‌خورده اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی کامل گردد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان ضمن تقدیر و تشکر از حماسه شکوهمند مردم استان در راهپیمایی روز جهانی قدس، از عموم گیلانیان آگاه و لحظه‌شناس دعوت می‌نماید تا در استمرار و امتداد اجتماعات مردمی از آغاز جنگ رمضان تاکنون همچنان در روزهای پایانی سال حضوری گسترده‌تر، مستمر و دشمن‌شکن در صحنه مقاومت داشته باشند و با به آتش کشیدن پرچم جرثومه‌های جنایت و آدم‌کشی آمریکا و اسرائیل و همچنین عروسک سران جهنمی آنان به‌ویژه در سه‌شنبه آخر سال، از درگاه خداوند متعال شکست آمریکای خونخوار و نابودی کامل رژیم ددمنش و کودک‌کش صهیونیستی را آرزو نمایند.