سپاه تا پای جان فدای ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی شامگاه چهارشنبه در مراسمی که با حضور پرشور مردم در مهدیه قزوین برگزار شد، با اشاره به سالروز تاسیس سپاه پاسداران و گرامیداشت روز ارتش، به تبیین جایگاه نیروهای مسلح در هندسه قدرت کشور پرداخت.

فرمانده سپاه استان قزوین با بیان اینکه سپاه چیزی جز متن مردم نیست، اظهار داشت: ما در دل شماییم، خاک پای شماییم و فدایی شماییم. حیات سپاه به مثابه ماهی است که تنها با اتصال به دریای مردم تنفس می‌کند.

وی با نقل قولی از سردار سلامی، فرمانده کل سپاه، افزود: سردار سلامی حقیقت بزرگی را بیان کردند که مادامی که پیکرهای ما بچه‌های سپاه روی دستان شما تشریح می‌شود، نگران هیچ چیز نباشید. صحنه رزم با ماست، تکه‌تکه شدن با ماست و آنچه نزد شما می‌ماند عزت و اقتدار و پیروزی است.

رفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به کارنامه ۴۶ ساله تقابل آمریکا با ملت ایران پرداخت و تصریح کرد: دنیا دو محکوم بیشتر ندارد؛ اولی آمریکا که محکوم به شکست است. ملت ایران در ۴۷ سال گذشته از صحرای طبس و کربلای ۵ تا امروز، او را با شکست بدرقه کرده‌اند. محکوم دوم ملت ایران است که به وعده الهی محکوم به پیروزی است و خدا راه شکست را به روی ما بسته است.

وی با اشاره به اقتدار پدافندی و آفندی جمهوری اسلامی، گفت: دشمن هیمنه پوشالی خود را در آسمان و زمین از دست داده است و امروز آنها نه چشمی در زمین دارند و نه چشمی در هوا و هر دو چشمشان در این نبرد کور شده است.

اهرم تنگه هرمز همچنان پابرجاست

فرمانده سپاه قزوین با اشاره به رهنمودهای فرمانده کل قوا، خبر مهمی را در حوزه توان نظامی اعلام کرد و افزود: فرماندهی معظم کل قوا فرمودند اهرم مسدود کردن تنگه هرمز همچنان پابرجاست و باید به شما بگویم که ما هنوز همه صحنه‌های نبرد را فعال نکرده‌ایم.

وی با بیان اینکه به اذن رهبر عزیزهمه میدان ها و صحنه‌های نبرد فعال خواهد شد، عنوان کرد: شخص فرماندهی معظم کل قوا امروز بر مثلث جغرافیای نبرد اشراف کامل دارد و نگران صحنه عملیات نباشید.

پشتیبانی از میدان دیپلماسی

وی در پایان با اشاره به هماهنگی میدان‌های سه‌گانه خیابان، نبرد و دیپلماسی، خاطرنشان کرد: ما تیم دیپلماسی کشور را همچون میدان نبرد پشتیبانی می‌کنیم تا حقوق قدرتمند ملت بزرگ ایران احقاق شود.