به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی شنبه شب در تجمع بزرگ معلمان کشور دوست معلمان را «بیرقداران علم و آگاهی» و «پرچمداران لالایی تربیت» توصیف و اظهار کرد: در طول ۴۷ سال انقلاب اسلامی، میدان عمل معلمان، میدان تربیت انبوهی از فرزندانی بود که در میادین مختلف خوش درخشیدند.
وی افزود: دانشآموزان شهید دوران دفاع مقدس اول، دوم و سوم، محصول کلاسهای درس شما بودند؛ همانطور که پیشرفت در قدرت بازدارندگی و دانش موشکی ما نیز ثمره میدان تدریس معلمان عزیز است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) سپس به تحلیل شخصیت شهید مطهری متناسب با نیاز امروز جامعه پرداخت و تصریح کرد: خصوصیت بارز شهید مطهری این بود که روایت را از دل حوادث تاریخی بهروز استخراج میکرد. او حماسه عاشورا را با منطق علمی بیان میکرد و یزید و شمر زمانه را بهدرستی به مردم معرفی مینمود؛ همان کاری که امروز در مواجهه با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار باید انجام دهیم.
رفیعی آتانی با اشاره به جایگاه علمی استاد مطهری افزود: اگر او در حوزه علمیه قم میماند، بیتردید از مراجع اعلا میشد، اما پاسخگوی نیاز فکری جامعه شد و خود را خرج نوجوانان و جوانان این مرزوبوم کرد.
وی تاکید کرد: معلمان عزیز ما امروز در صف اول این خصوصیت شهید مطهری قرار دارند؛ شما نیاز امروز جامعه را تشخیص دادید و به میدان آمدید.
روایت هنر بزرگ امام راحل از زبان رهبر انقلاب
وی در ادامه به بیانی از رهبر معظم انقلاب در وصف امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: وقتی علاقمندان، امام را با خصوصیاتی چون ذوق هنری و ادبی توصیف میکردند، رهبر فرزانه انقلاب فرمودند که اینها برای دیگران امتیاز محسوب میشود، اما هنر بزرگ امام چیز دیگری بود. هنر او «ساختار فکری جامعه» بود؛ او نهادهای علمی را در سالهای اولیه رهبریاش بنا نهاد و خالق واژههای خلاقانهای بود که در ادبیات جامعه رواج یافت.
سردار رفیعی آتانی معلمان را وارثان این بنای عظیم فکری خواند و تأکید کرد: دو معلم شهید این انقلاب، علامه مطهری و امام خامنهای، این بنا را پایهگذاری کردند و امروز شما معلمان باید جامعه و حتی عواطف ملی را بر اساس این شالوده بسازید. ایران و اسلام، امانتی است که امروز به دستان شما رسیده است.
وی با تشریح دستاوردهای نظامی اخیر، از توانمندیهای راهبردی ایران در تقابل با آمریکا پرده برداشت و اظهار داشت: ما امروز با افتخار اعلام میکنیم که در نبرد بزرگ اخیر، چشمان نامحرم و آمریکاییها را در منطقه از حدقه درآوردیم.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) تصریح کرد: مراکز راداری آنها را منهدم کردیم و آنچه زمانی ۱۲ دقیقه فاصله تا هدف بود، امروز به ۱۰ دقیقه تقلیل یافته است. آمریکایی که روزی با ساختار ذهنی خود هیمنه پوشالی داشت، اکنون فرو ریخته است.
رفیعی آتانی با اشاره به بیاعتمادی جهانی به آمریکا گفت: بدبختهایی که ۵۰ سال پول خرج کردند تا آمریکا برایشان پایگاه نظامی بسازد و از آنها دفاع کند، امروز میبینند که دیگر ارتباطی در کار نیست. همان سرمایهدار مشهور عربستانی به ترامپ نامه نوشت و گفت: «از خودت دفاع کن، ما دیگر به تو اعتماد نداریم.» آمریکا برهنه شده و همه نقاط ضعفش برای دنیا قابل رؤیت است.
فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) ادامه داد: دیپلماسی، خیابان و میدان نبرد، هر سه برای تحقق یک امر مقدس هستند. یک بار تاریخ دفاع مقدس اول را مرور کنید. بیش از ۱۲ قطعنامه صادر شد که محتوای آنها کاملاً متأثر از میدان جنگ بود. قبل از فتحالمبین، قطعنامهها به ضرر ما بود؛ پس از بیتالمقدس، بندها به نفع ما تغییر یافت. همان رزمنده ۱۸ سالهای که اسلحه به دست در میدان جنگ حاضر بود، امروز در قامت رئیس مجلس شورای اسلامی، مذاکرهکننده است. مذاکرهکننده ما به اعتبار همان میدان، پشت میز دیپلماسی مینشیند.
وی در پایان با هشدار نسبت به دوقطبیسازیهای کاذب افزود: بعضی هر از چند گاهی میگویند در ایران دو گروه وجود دارد؛ یکی تندرو و دیگری کندرو. اما اینطور نیست بلکه در ایران یک خدا، یک ملت و یک رهبر وجود دارد و همه برای تحقق یک حقیقت واحد تلاش میکنیم.
