به گزارش خبرنگار مهر، حسین نگهدار شامگاه چهارشنبه در نشستی با مسئولان و مدیران صنعت گاومیش‌داری، به بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در حوزه پرورش گاومیش در منطقه میانکاله پرداخت.

وی بر لزوم تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی دقیق و رفع موانع موجود در مسیر توسعه این صنعت باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود : با توجه به ظرفیت‌های طبیعی منطقه میانکاله، توسعه صنعت گاومیش‌داری می‌تواند به‌طور چشمگیری به اقتصاد منطقه کمک کند.

در ادامه، راهکارهای بهبود عملکرد تعاونی‌ها و ارائه پیشنهاداتی برای ارتقای زیرساخت‌های صنعت گاومیش‌داری در منطقه میانکاله مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

این نشست، مشکلاتی از قبیل تأمین نهاده‌های دامی، کمبود زیرساخت‌های لازم و نیاز به ارتقای تکنیک‌های پرورش گاومیش مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران در جلسه همچنین دیدگاه‌های خود را درخصوص چگونگی بهبود وضعیت پرورش گاومیش در میانکاله و ارتقای بهره‌وری واحدهای دامپروری ارائه کردند