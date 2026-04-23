تروریست گروهک منافقین و نیروی اجاره ای موساد به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سلطانعلی شیرزادی فخر فرزند شیرعلی به جرم عضویت در گروهک تروریستی منافقین و همکاری با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی پس از طی روال قانونی و تایید حکم صادره در دیوان عالی کشور به دار مجازات آویخته شد.

گروهک تروریستی منافقین در سال‌های پس از انقلاب اسلامی خیانت‌های گسترده‌ای به کشور و مردم کرد که منجر به شهادت بیش از ۱۷ هزار ایرانی شد.

این گروهک که در سال‌های اخیر بسیار تضعیف شده و ته‌مانده آن در آلبانی سال‌های پایانی عمر سیاه خود را سپری می‌کنند، برای گذران زندگی به مزدور اجاره‌ای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه تبدیل شده است.

با توجه به ماهیت جنایتکارانه و خبیث آن، گروهک تروریستی منافقین در سال‌های اخیر به عامل اجاره‌ای رژیم صهیونیستی تبدیل شده و برای سرویس موساد مزدوری می‌کند.

بسیاری از عملیات‌های تروریستی داخل کشور از جمله شهادت دانشمندان و شهروندان بیگناه نتیجه مزدوری مستقیم گروهک منافقین برای سرویس موساد بوده است.

در یکی از نمونه‌های همکاری نفاق با رژیم صهیونیستی، یکی از عناصر سابقه‌دار گروهک که سال‌ها در خارج از کشور سکونت داشته، براساس برنامه‌ریزی و طراحی موساد، برای انجام یک عملیات مهم به گمان اینکه با مرور زمان، نسبت به هویت این فرد حساسیت وجود ندارد، عازم ایران شد، اما در همان زمان ورود به کشور نامبرده تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پیش از انجام هرگونه اقدام تروریستی بازداشت شد.

سلطانعلی شیرزادی از اعضای باسابقه گروهک تروریستی منافقین بوده و سال‌ها با این گروهک در زمینه‌های مختلف همکاری گسترده داشته است.

محکوم‌علیه در سال ۱۳۶۶ پس از اخذ کد رادیویی از رادیو نفاق با هماهنگی قاچاقچی منافقین به طورغیر قانونی از مرز سلماس از کشور خارج و به عراق و قسمت پذیرش منافقین منتقل شد.

شیرزادی پس از گذراندن مراحل پذیرش، کلیه آموزش‌های عقیدتی، ایدئولوژی و شناخت سازمان را زیر نظر مریم و مسعود رجوی و دیگر سرکردگان گروهک فرا گرفت.

نامبرده آموزش‌های نظامی اعم از کار با سلاح نظام جمع، تیراندازی آرپی جی، رانندگی تانک و نفر بر، کار با دولول و چهارلول پدافند هوایی و دوشکا را نیز در همان اردوگاه فرا گرفت.

وی اعتراف کرده است که در عملیات‌های تروریستی فروغ جاویدان و چلچراغ علیه ایران شرکت داشته است.

سلطانعلی شیرزادی نحوه حضور خود در عملیات تروریستی فروغ جاویدان را اینگونه تشریح کرده است: به من و ده پانزده نفر دیگر دستور شرکت در عملیات را دادند که شبانه خودمان را به اسلام آباد غرب رسانده و از آنجا به سه راهی ملاوی رفتیم و تا آخر عملیات حضور داشته که سپس دستور عقب‌نشینی داده شد و به عراق برگشتیم.

محکوم‌علیه در جریان ورود ارتش عراق در فروردین سال ۱۳۹۱ به اردوگاه اشرف از جمله نفرات مقابله و ممانعت از حضور ارتش به اردوگاه بوده که در درگیری مسلحانه با نظامیان عراقی مجروح شد.

شیرزادی سپس با ارتباطاتی که داشته به اسپانیا مهاجرت کرده و در آنجا ساکن شد.

پس از سکونت در اسپانیا به وی ماموریت جدیدی محول می‌شود که این ماموریت را باید در داخل ایران انجام می‍داد.

گروهک منافقین پروژه‌ای مخفیانه از سوی موساد در داخل ایران دریافت می‌کند و با توجه به حساسیت پروژه، یکی از باتجربه‌ترین عناصر خود، یعنی سلطانعلی شیرزادی را انتخاب می‌کند.

با توجه به اینکه نامبرده مدت‌ها در ایران حضور نداشته با پوشش ملاقات با خانواده و بهانه دلتنگی وطن وارد کشور می‌شود.

اما به محض ورود به کشور شناسایی شده و در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) قرار گرفته و قبل از انجام هرگونه عملیاتی دستگیر می‌شود.

پس از برگزاری جلسات دادگاه نامبرده به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان، مال و ناموس مردم از طریق حضور در عملیات های فروغ جاویدان و چلچراغ علیه نظام مقدس جمهوری، عضویت در گروهک تروریستی منافقین و همکاری با رژیم صهیونیستی به اعدام محکوم شد.

حکم صادره پس از تایید در دیوان عالی کشور، بامداد امروز اجرا شد.