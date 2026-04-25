به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: عرفان کیانی از عناصر اصلی دشمن در اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در اصفهان که با ماموریت موساد اقدام به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی، ایجاد رعب و وحشت در سطح شهر و قدارهکشی کرده بود، پس از تأیید حکم دادگاه از سوی دیوان عالی کشور و طی روال قانونی، بامداد امروز به دار مجازات آویخته شد.
تخریب اموال عمومی و خصوصی، ایجاد آتشسوزی، حمل و استفاده از کوکتل مولوتف، حمل سلاح سرد (قداره)، مسدود کردن مسیر خودروها، حمله به مأموران و ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان، از جمله مهمترین اقدامات مجرمانه محکومعلیه است که در پرونده به آنها اشاره شده است.
براساس گزارشهای مستند ضابطان، عرفان کیانی لیدری گروهی از عوامل دشمن در اصفهان را برعهده داشت که اقدامات آنان منجر به تخریب گسترده اموال عمومی، ایجاد حریق، حمله به مأموران نیروی انتظامی و مسدودسازی دو طرف خیابان شد.
نامبرده در حالی که در حین عملیات در میانه خیابان قداره بزرگی در دست داشته، توسط مأموران دستگیر شده است.
براساس مفاد پرونده، عرفان کیانی به همراه چند نفر دیگر که لیدری آنها را برعهده داشت، در ۱۸ دیماه حوالی ساعت ۲۰ در چهارراه پیروزی، همزمان با شکلگیری تجمع، اقدام به تخریب اموال عمومی کرده و با حمل تخته چوب و لاستیک از پیش تهیه شده، زمینه ایجاد آتش در خیابان را فراهم کرده است.
نامبرده ضمن پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سمت مأموران، در تخریب یکی از بانکهای منطقه نیز نقش داشته است.
محکومعلیه به همراه یکی از همدستان خود اقدام به تهیه ۱۰ عدد کوکتل مولوتف کرده و از قداره بهمنظور ایجاد رعب و وحشت در میان شهروندان استفاده کرده است.
وی اعتراف کرده است که به همراه دوستانش با آتشزدن وسایل عمومی و خصوصی در محدوده خیابان جی نقش داشته است.
تخریب چراغهای راهنمایی و رانندگی، آتشزدن لاستیک در وسط خیابان، پرتاب سنگ به سمت مأموران، کندن تابلوهای شهری، تخریب کیوسک تلفن عمومی و ایجاد سد در مسیر خودروها با استفاده از قداره، از دیگر اقدامات مجرمانه نامبرده بوده است.
براساس گزارش مراجع انتظامی و اطلاعاتی، محکومعلیه در صحنههای اغتشاشات حضور پررنگی داشته و ضمن حمله به ماموران نیروی انتظامی، دیگران را به انجام اقدامات مجرمانه ضد امنیت کشور و ایجاد رعب و وحشت در میان مردم تشویق کرده و نقش مؤثری در ایجاد ناامنی و اختلال در نظم عمومی ایفا کرده است.
پس از دستگیری و تشکیل پرونده قضایی، با صدور کیفرخواست، جلسات رسیدگی به اتهامات عرفان کیانی با حضور وکیل وی در دادگاه انقلاب اصفهان برگزار شد و اتهامات نامبرده مورد بررسی قرار گرفت.
در نهایت عرفان کیانی به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح از نوع قداره به جهت ارعاب و اخافه مردم و قدرتنمایی، مسدود کردن خیابانها، اغوا و تحریک مردم به جنگ و کشتار به مجازات اعدام محکوم شد.
با فرجامخواهی متهم، پرونده جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
براساس رأی صادره از سوی دیوان عالی کشور، با توجه به گزارشها و تحقیقات ضابطان، مستندات موجود در پرونده، بازسازی صحنه جرم، اظهارات و اعترافات متهم و همدستان وی و سایر شواهد موجود، حکم دادگاه مورد تأیید قرار گرفت.
حکم صادره پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دیوان عالی کشور، بامداد امروز اجرا و محکومعلیه عرفان کیانی به دار مجازات آویخته شد.
در راستای برخورد با همکاران دشمن صهیونی-آمریکایی، پروندههای تعدادی دیگر از متهمان در اصفهان منجر به صدور رای شده است.
تاکنون پرونده ۱۵ نفر از عوامل همکار دشمن در اصفهان پس از تکمیل فرایند رسیدگی منجر به صدور حکم شده است که محکومان این پروندهها به حبس محکوم شدهاند.
