دشمن نتوانست اراده ایران برای خودباوری و استقلال را شکست دهد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی ملکحسینی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر مقاومت ایران در برابر جنگها و تحریمهای دشمن، اظهار کرد: روحیه جهادی و خودباوری ملت، مهمترین دستاورد چهار دهه فشارهای خارجی است.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم گفت: هدف دشمن از این جنگها سلب استقلال و خودکفایی ایران است.
رئیس قضایی نیروهای مسلح در کهگیلویه و بویراحمد دوران پهلوی و وابستگی آن به بیگانگان را با جمهوری اسلامی مقایسه کرد و ادامه داد: کشور با تکیه بر عزت و استقلال، مسیر خود را پیموده است.
وی جنگ هشت ساله و جنگهای نرم، فرهنگی و سیاسی را تلاش دشمنان برای ضربه زدن به انقلاب برشمرد و افزود که تحریمهای چهار دههای ایران را به خودباوری صنعتی، دفاعی و علمی سوق داده است.
ملک حسینی انرژی هستهای را کلید قدرت آینده خواند و گفت دشمن تلاش دارد ایران را از دستیابی به این فناوری محروم کند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان دلیل اصلی جنگ علیه ایران را ممانعت از استقلال مبتنی بر خودباوری دانست و خاطرنشان کرد: دشمن، ملت ایران و روحیه جهادی آن را دستکم گرفته است.
وی به ۵۳ شب حضور مردم در میادین اشاره و افزود: شرایط جنگ مشخص نیست، اما دستاوردهای آن شامل احیای روحیه جهاد و خودباوری و اثبات توانمندیهای جمهوری اسلامی به جهانیان است.
ملک حسینی بر اهمیت بومیسازی در صنعت موشکی و اقتصادی برای عبور از مشکلات ناشی از نفوذ جریان غربگرا تأکید کرد.
وی درباره خسارتهای جنگ گفت: «با همت جوانان، زیرساختهای آسیبدیده بازسازی خواهد شد.»
رئیس قضایی نیروهای مسلح در کهگیلویه و بویراحمد اصلاح امور پس از جنگ را اولویت دانست و به انتخابات پیشرو اشاره کرد: نگاه قومی و قبیلهای را کنار بگذارید و افراد شایسته را انتخاب کنید.
وی به هجمه دشمن علیه سپاه و دستگاه قضایی اشاره و تأکید کرد: این هجمه نشاندهنده عملکرد درست ماست. قوه قضاییه بدون مماشات با مفسدان برخورد میکند و اموال سوءاستفادهکنندگان را مصادره میکند.
