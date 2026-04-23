سرهنگ پاسدار محمد کاملی در گفتگو خبرنگار مهر با اشاره به روحیه ایثارگری و نوع‌دوستی مردم بشاگرد، اظهار کرد: مردم شریف شهرستان بشاگرد همواره در صحنه‌های مختلف دفاع از ارزش‌های انقلاب و حمایت از مظلومان پیش‌قدم بوده‌اند و امروز نیز در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری، حماسه‌ای دیگر از جنس ایثار رقم زدند.

وی افزود: در همین راستا، طی روزهای اخیر کمک‌های نقدی و کالاهای مورد نیاز (غیرنقدی) که توسط اهالی متدین و نجیب شهرها و روستاهای بشاگرد جمع‌آوری شده بود، برای پشتیبانی از رزمندگان و مردم مظلوم در جبهه مقاومت ارسال شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بشاگرد با بیان اینکه این کمک‌ها شامل اقلام ضروری و مبالغ نقدی است، تصریح کرد: علیرغم تمام محدودیت‌ها، مردم بشاگرد نشان دادند که قلبشان برای پیروزی حق بر باطل می‌تپد و هیچ مانعی نمی‌تواند جلوی همبستگی آنان با جبهه مقاومت را بگیرد.

سرهنگ کاملی خاطرنشان کرد: روند جمع‌آوری کمک‌های مردمی در سطح پایگاه‌های مقاومت بسیج، گروه های جهادی ، مساجد و مراکز تعیین شده در شهرستان همچنان ادامه دارد و شاهد استقبال پرشور مردم برای مشارکت در این امر خیر و انقلابی هستیم.

وی در پایان از تمامی خیرین، معتمدین و اقشار مختلف مردم که در این پویش همدلی مشارکت کرده‌اند، قدردانی کرد.