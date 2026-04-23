برد وفایی مقابل حریف چینی در مسابقات جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از ۲۹ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در شهر شفیلد انگلستان و در سالن مشهور کروسیبل در حال برگزاری است و حسین وفایی به‌عنوان تنها نماینده ایران در مرحله اصلی این رقابت‌ها حضور دارد.

بر اساس قرعه‌کشی، وفایی در گام نخست مرحله اصلی به مصاف سی جیاهو از چین رفت. این دیدار در دو بخش برنامه‌ریزی شده که در پایان بخش نخست، وفایی موفق شد با نتیجه ۶ بر ۳ از حریف خود پیشی بگیرد.

ادامه این مسابقه فردا برگزار خواهد شد تا تکلیف صعود به‌دور بعد مشخص شود. وفایی در صورت پیروزی در این دیدار، در مرحله بعد با برنده دیدار جاد ترامپ و گری ویلسون روبه‌رو خواهد شد.