حسین وفایی راهی جدول اصلی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان با حضور ۱۶ بازیکن برتر رنکینگ جهانی و ۱۶ بازیکن صعودکننده از مرحله انتخابی در شهر شفیلد انگلستان در جریان است.

حسین وفایی نماینده اسنوکر ایران در این مسابقات است که از راند سوم وارد جدول شد. او در این مرحله مقابل «مایکل اشتروبارزیک» از لهستان ۱۰ بر ۲ پیروز شد و به مرحله بعد راه یافت. وفایی در دومین دیدار خود «گائو یانگ« از چین را با نتیجه ۱۰ بر ۴ شکست داد.

نماینده اسنوکر ایران با این دو پیروزی به جدول اصلی رقابت های قهرمانی جهان راه یافت. این مرحله از مسابقات از ۲۹ فروردین آغاز شده و تا ۱۴ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.

مسابقات اسنوکر قهرمانی جهان از سال ۱۹۲۷ آغاز شده و از سال ۱۹۹۷ تاکنون به‌طور مستمر در سالن کروسیبل شفیلد برگزار می‌شود.

در دوره گذشته نیز ژائو زینتونگ از چین به عنوان قهرمان جهان معرفی شده بود.