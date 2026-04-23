رحمتی: اورژانس خراسان شمالی سال گذشته ۳۲ ماموریت هوایی انجام داد

تقی رحمتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش آمار مصدومان حوادث ترافیکی، گفت: ۷۶ نفر در تصادفات شهری و جاده ای استان سال گذشته جان باختند.

وی افزود: این تعداد ۲۵ نفر در تصادفات شهری و ۵۱ نفر نیز در تصادفات جاده ای جان خود را از دست دادند.

وی تعداد تصادفات شهری در این مدت را ۶ هزار و ۵۶۰ مورد عنوان کرد و افزود: هفت هزار و ۲۷۷ نفر در ماموریت های شهری به بیمارستان اعزام و ۱۳۷ نفر در محل درمان شدند.

رییس سازمان اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث خراسان شمالی ادامه داد: همچنین در تصادفات جاده ای چهار هزار و ۲۸۴ نفر به بیمارستان اعزام و ۹۸ نفر در محل حادثه درمان شدند.

رحمتی تعداد تماس های منجر به اعزام آمبولانس را ۴۶ هزار و ۸۴۹ مورد دانست و گفت: از مجموع تماس ها هفت هزار و ۳۹۴ مورد مربوط به ارایه مشاوره است.

وی بیان کرد: اورژانس استان سال گذشته ۳۲ ماموریت هوایی انجام داد که منجر انتقال ۳۳ بیمار و مصدوم به مراکز درمانی استان شد.