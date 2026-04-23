۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

بقائی: ‏سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: سپاه نهادی برخاسته از متن مردم که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمان‌هایی می‌گیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی با اشاره به ایام تأسیس ⁧سپاه⁩ پاسداران انقلاب اسلامی در ایکس نوشت: ‏سپاه نهادی برخاسته از متن مردم که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمان‌هایی می‌گیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است: ‏پاسداشت حاکمیت ملی، و صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران.

وی افزود: ‏به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود می‌فرستیم و یاد شهدای گلگون‌کفن سپاه را گرامی‌می‌داریم.

‏این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی می‌کنند
‏همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها

‏تیرهاشان باد یارب، کاری و دشمن‌فکن
‏سینه‌هاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها

نفیسه عبدالهی

