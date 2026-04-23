بقائی: ‏سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی با اشاره به ایام تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایکس نوشت: سپاه نهادی برخاسته از متن مردم که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمانهایی میگیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است: پاسداشت حاکمیت ملی، و صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران.
وی افزود: به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود میفرستیم و یاد شهدای گلگونکفن سپاه را گرامیمیداریم.
این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی میکنند
همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها
تیرهاشان باد یارب، کاری و دشمنفکن
سینههاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها
