بقائی: ‏سپاه نهادی برخاسته از متن مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی با اشاره به ایام تأسیس ⁧سپاه⁩ پاسداران انقلاب اسلامی در ایکس نوشت: ‏سپاه نهادی برخاسته از متن مردم که ریشه، مشروعیت و کارکرد خود را از همان آرمان‌هایی می‌گیرد که انقلاب اسلامی ملت ایران بر پایه آن شکل گرفته و استوار است: ‏پاسداشت حاکمیت ملی، و صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران.

وی افزود: ‏به مدافعان و پاسداران شریف میهن درود می‌فرستیم و یاد شهدای گلگون‌کفن سپاه را گرامی‌می‌داریم.

‏این دلیرانِ نکو با بد چه جنگی می‌کنند

‏همچو جنگِ شیرها با تیر و با شمشیرها

‏تیرهاشان باد یارب، کاری و دشمن‌فکن

‏سینه‌هاشان ایمن از آسیبِ تیغ و تیرها