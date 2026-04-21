به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگویی تلویزیونی ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین تصمیمات ایران برای شرکت در مذاکرات اسلام آباد با طرف آمریکایی گفت: رفتن به اسلامآباد باید منافع ما را تأمین کند. تاکنون تصمیم نهایی برای رفتن به اسلامآباد گرفته نشده است.
وی افزود: دلیل عدم تصمیمگیری این است که ما با اقدامات متناقض و غیردیپلماتیک طرف مقابل روبرو بودهایم. از همان ابتدای امر با نقض آتشبس از جانب دشمن مواجه شدیم که محاصره دریایی از مصادیق آن است.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: با وجود پایبندی ایران به تفاهمات، طرف مقابل از ادامه محاصره دریایی سخن گفت که نقض صریح توافق است. محاصره دریایی طبق حقوق بینالملل، مصداق اقدام تجاوزکارانه محسوب میشود. ایران نشان داده در تعهدات خود مسئولانه عمل میکند؛ همانطور که پس از خروج آمریکا از برجام، یک سال بهطور کامل پایبند ماند.
وی در ادامه گفت: تعرض به کشتیرانی و تجارت آزاد، نقضی خطرناک است که میتواند اصل آزادی دریانوردی را به خطر بیندازد. اقدامات آمریکا در دریاها مصداق «راهزنی دریایی» و «تروریسم دولتی» است. این رفتارها، نیت و جدیت آمریکا در ادعای دیپلماسی را بهطور جدی زیر سؤال میبرد. با وجود خسارات و تلفات، طرف مقابل به اهداف خود نرسید و مقاومت مردم تعیینکننده بود.
بقایی در ادامه تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هر زمان تشخیص دهد مسیر دیپلماتیک تأمینکننده منافع ملی است، وارد آن خواهد شد. دیپلماسی باید نتیجهمحور باشد و تصمیمگیری بر اساس منافع کشور انجام میشود. ادعاهای دیپلماتیک آمریکا با رفتارهای میدانی آن سازگار نیست و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.
